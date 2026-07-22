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環球廚藝賽邁入第2天…台灣已奪16金！鳳梨、烏魚子入菜美食外交

中央社／ 吉隆坡22日專電
「2026環球廚藝聯盟巡迴挑戰賽」第2天賽程，台灣選手截至22日中午已拿下16金28銀22銅，部分獲獎的選手合影。中央社
「2026環球廚藝聯盟巡迴挑戰賽」第2天賽程，台灣選手截至22日中午已拿下16金28銀22銅，部分獲獎的選手合影。中央社

「2026環球廚藝聯盟巡迴挑戰賽」今天在馬來西亞吉隆坡進入第2天賽程，台灣選手截至中午已累計拿下16金28銀22銅，並以烏魚子、鳳梨等台灣特色食材入菜，將美食外交融入國際廚藝競賽，展現台灣餐飲文化底蘊與創新實力。

這屆挑戰賽從21日到24日在吉隆坡與芙蓉舉行，共有30多國、800多名廚藝選手參賽，是東南亞重要的國際廚藝競賽之一。「台灣國際年輕廚師協會」與「台灣廚藝美食協會」派代表與賽。

外交部長林佳龍也在賽前授旗「台灣國際年輕廚師協會」，預祝勇奪佳績。駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋今天前往賽場，為選手加油打氣。

賽場內，台灣選手神情專注地備料、烹調與擺盤，運用客家食材梅干菜、福菜、桔醬、菜脯、豆豉，以及烏魚子、鳳梨、芒果等台灣特色食材，將熟悉的台灣風味融入創意料理，在各國選手競技中展現台灣飲食特色。

連玉蘋表示，美食最能拉近人與人之間的距離，也是推動國民外交的重要媒介；台灣是這次參加吉隆坡賽事規模最大、能見度最高的國家之一，透過美食外交，不僅展現台灣軟實力，也呼應外交部推動的「總合外交」理念。

她指出，希望藉由美食帶出台灣文化、觀光及多元交流，讓更多國際友人認識台灣。

連玉蘋並肯定台灣選手將在地食材、台灣元素與創意結合，轉化為各具特色的料理，相信能在接下來的國家隊賽事中脫穎而出，爭取佳績。

台灣國際年輕廚師協會祕書長洪明照表示，期盼台灣選手在接下來賽事再創佳績、贏得更多獎牌，也呼應外交部推動美食外交的理念，讓每位選手都成為台灣的廚藝大使，透過美食軟實力讓世界看見台灣。

同樣率團參賽的台灣廚藝美食協會祕書長曾志昌指出，參與國際廚藝賽事，除讓台灣餐飲人才走向世界，也將台灣食材帶上國際競賽舞台，使來自世界各地的國際評審與選手品味台灣、認識台灣，並用台灣的美食做國民外交，充分展現台灣餐飲文化的深厚底蘊與創新實力。

「2026環球廚藝聯盟巡迴挑戰賽」第2天賽程，台灣選手製作的亞洲風味主菜展示，受到各國評審青睞。中央社
「2026環球廚藝聯盟巡迴挑戰賽」第2天賽程，台灣選手製作的亞洲風味主菜展示，受到各國評審青睞。中央社

「2026環球廚藝聯盟巡迴挑戰賽」第2天賽程，台灣選手以台灣特色食材入菜，將美食外交融入國際廚藝競賽。中央社
「2026環球廚藝聯盟巡迴挑戰賽」第2天賽程，台灣選手以台灣特色食材入菜，將美食外交融入國際廚藝競賽。中央社

「2026環球廚藝聯盟巡迴挑戰賽」第2天賽程，台灣選手以台灣特色食材入菜，展現台灣餐飲文化底蘊與創新實力。中央社
「2026環球廚藝聯盟巡迴挑戰賽」第2天賽程，台灣選手以台灣特色食材入菜，展現台灣餐飲文化底蘊與創新實力。中央社

「2026環球廚藝聯盟巡迴挑戰賽」第2天賽程，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋（左4）前往賽場為台灣選手加油打氣。中央社
「2026環球廚藝聯盟巡迴挑戰賽」第2天賽程，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋（左4）前往賽場為台灣選手加油打氣。中央社

吉隆坡 馬來西亞 東南亞

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