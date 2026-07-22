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創同期最高！南韓2026上半邊境口岸查獲1公噸毒品 最大來源是泰國
韓國關稅廳今天公布統計數據顯示，今年上半年在邊境口岸總共破獲毒品走私案767起，繳獲毒品1007公斤，創下歷史同期最高紀錄。
韓聯社報導，從毒品種類來看，查獲量最多的是大麻，重達654公斤，之後依序為冰毒230公斤、氯胺酮58公斤。
若從國家來劃分，泰國依然是企圖走私毒品的最大來源國，其次為英國、加拿大和越南。
韓國關稅廳官員矢言，要對所有可能的走私路徑建立多層監控，且會提高公眾意識，讓所有走私企圖在邊境就被查獲。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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