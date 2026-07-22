Z世代最怕談錢！逾7成代墊拿不回 近半數因聚餐社交負債

和朋友聚餐、出遊時先代墊費用，看似只是舉手之勞，卻成為許多Z世代的噩夢。近期一項最新調查發現，許多Z世代年輕人因社交開銷感到壓力，不只荷包失血還要擔心友情受損。調查中有高達76%的Z世代曾替朋友或家人代墊費用拿不回來，甚至有近半數因此負債。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國電子支付平台Zelle公布《2026避免談錢經濟報告》（2026 Avoidance Economy Report），調查顯示，許多年輕人因害怕開口催款，寧可自己吸收損失，也不願面對尷尬的討錢場面。研究將這種現象稱為「逃避付款壓力」（payment avoidance），意指人們刻意延後、忽略，甚至逃避與親友討論金錢往來。

調查指出，76%的Z世代受訪者表示，曾替團體旅行、演唱會、聚餐等活動先行付款，但最後卻沒把錢拿回來；其中有55%的人坦言，金錢問題已造成朋友關係緊張或嫌隙，還有47%受訪者因此背負債務。

研究認為，高物價是問題惡化的重要原因。例如，美國今年4月舉辦的科切拉音樂節（Coachella）周末門票要價1,437美元（約新台幣4.6萬元），近期國際足總世界盃決賽門票更從7,857美元（約新台幣25萬元）起跳。昂貴的娛樂支出，讓不少30歲以下年輕人即使收入有限，仍為了不錯過聚會而勉強墊付費用。

報告也發現，48%的Z世代認為拖延還錢本身就是一種逃避行為，33%表示向朋友討債會帶來壓力與焦慮。甚至有14%的Z世代坦承，曾因還款糾紛而結束一段友情或感情關係。

臨床心理學家暨金融治療師威廉斯（Traci Williams）指出，拖延還款往往比債務本身更容易傷害彼此關係，當事人可能為了暫時逃避財務焦慮，而選擇不回應催款。不過，只要勇於承認延遲付款，並善用數位支付工具，就有助於減少壓力、維持人際關係。

報告指出，約80%的Z世代認為，透過數位轉帳工具能更順利完成還款，其中半數表示，這類工具能降低面對面催款的尷尬，讓金錢往來變得更簡單。