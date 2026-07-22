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陸客減半、台韓歐美等地遊客增長 專家：日本對陸客依賴度下降
日本共同社報導，今年上半年日本來自中國大陸的遊客人數減半，但歐美和亞洲其他地區的遊客增加。專家表示，日本已逐漸擺脫對中國大陸遊客的依賴。
共同社中文網昨天引述日本國家旅遊局的估算報導，受日本首相高市早苗去年11月涉台國會答辯的影響，今年上半年（1至6月）中國大陸訪日遊客人數年減幅度高達56.4%；不過，期間造訪日本的外國人士總數為2108.48萬人，與創下歷史新高的上年同期相比僅下跌2.0%。
據報導，這是因為來自南韓、台灣、東南亞以及歐美的遊客穩步增長。
報導提到，在供奉學問之神菅原道真的太宰府天滿宮（福岡縣太宰府市）一年約有1000萬名國內外遊客到訪。外國人士當中，交通便利的韓國和台灣遊客約占9成。神職人員山口敬表示，「不覺得參拜人數有變化」。
熟悉旅遊政策的立教大學副教授西川亮表示，「（日本旅遊）已開始無需依賴中國也可以維持下去」，同時「多元化」也取得了進展。
西川亮並且分析，中東局勢開始惡化後，歐洲遊客雖然紛紛取消了行程，但「在訪日遊客總數中的占比較小」。
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