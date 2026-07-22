最年幼僅10歲！英國驚爆15歲少年連環性侵案 受害者多達8人

英國日前爆發一起連環性侵案。一名年僅15歲的少年在三年期間，對8名年齡介於10至15歲的女童伸出魔爪。少年犯下性侵、猥褻及持有兒童色情影像等罪，被指控高達22項罪名，甚至被移交到處理重案的刑事法院審理。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，少年的身分受法律保護不能曝光。他在2023年至2025年間，對8名受害者進行多項性犯罪。他被控犯下12項性騷擾、3項對未滿13歲女童摸觸猥褻、1項侵入性性侵、2項性侵，以及4項製作與持有兒童極端色情影像等罪名。

儘管少年涉犯重罪，法官仍給予其有條件保釋，但命令他絕對禁止接觸任何受害者、也不得在無監護情況下接觸16歲以下女性，並須配合青少年司法服務機構輔導。該案預計於8月18日再次開庭。