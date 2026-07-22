新加坡暑期觀光經濟 F1展亞洲首秀、水族館推潮玩

新加坡搶攻暑期旅遊市場，F1一級方程式賽車國際巡迴展覽首度移師亞洲，並選在新加坡登場，為年底大獎賽賽事提前暖身。聖淘沙名勝世界則攜手潮流品牌推出聯名展，盼為旅遊市場增添動能、帶動觀光效益。

一級方程式賽車國際巡迴展覽（F1 Exhibition）繼馬德里、倫敦、墨爾本及多倫多等城市巡迴展出後，首度到亞洲展覽，地點位於新加坡濱海灣花園，展出多輛F1賽車、歷史文物與互動式賽車模擬器，今天媒體活動吸引眾多車迷與國際媒體到場。正式展期7月23日至10月18日。

新加坡車迷Eddy穿著賓士車隊（Mercedes）上衣向中央社記者表示，很興奮能在亞洲首次看到這個頂級賽事的巡迴展覽，每年新加坡大獎賽都為這座城市國家吸引大批觀光人潮。

新加坡自2008年起舉辦F1賽事，濱海灣街賽道為F1第一條夜間競賽用的賽道。身為東南亞唯一F1賽事，新加坡大獎賽為該地區的車迷提供了見證頂級賽車的難得機會，更為新加坡帶來上億元的商機。今年賽事將於10月9日至11日登場。

馬來亞銀行（Maybank）經濟師李順榮告訴中央社，估算每屆比賽大約可帶來新幣1.3億元（約逾新台幣30億元）觀光額外收入，加上周邊乘數效應，得以成為穩定經濟來源，促使資金流入中小企業、提升整體經濟實力。

F1首席商務主管普拉澤（Emily Prazer）發布新聞資料表示，此展覽在全球多座城市吸引超過130萬名觀眾，首次將展覽帶到亞洲並選擇在新加坡舉辦，期待讓車迷能以不同於賽道觀賽的方式，探索這項運動的歷史發展。

此外，為了抓住暑期觀光商機，聖淘沙名勝世界與新加坡旅遊局聯名泡泡瑪特旗下IP Crybaby，推出活動展覽至8月30日，並在海洋生態館打造沉浸式主題空間，展出閃閃魚、刺刺河豚等裝置藝術，吸引不同年齡層遊客造訪。

聖淘沙名勝世界景點及目的地體驗執行副總裁李麗娜（Lena Lee，音譯）表示，新加坡海洋生態館工作目標是激發人們認識海洋並採取行動，期待展覽能使更多人深化對海洋生態的重視。