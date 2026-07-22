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0卡更健康？研究揭代糖恐影響腸道好菌 遇這類藥物風險更高

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現人工甜味劑可能影響腸道菌相。示意圖／ingimage
研究發現人工甜味劑可能影響腸道菌相。示意圖／ingimage

不少人為了減糖、控制體重，選擇喝0卡的無糖汽水或吃代糖食品，不過一項最新研究發現，這些看似較健康的甜味劑，可能對腸道菌相造成影響，若是與特定藥物一起攝取，還會抑制益生菌生長，增加細胞毒性，對健康帶來潛在風險。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國劍橋大學研究團隊針對腸道細菌進行實驗，分析39種市面常見的人工及天然低熱量甜味劑，觀察它們對25種不同腸道細菌的影響。由於代糖不像一般糖分會被人體消化吸收，而是直接通過胃部進入腸道，因此會與腸道中的細菌直接接觸。

研究人員將包括益生菌、中性菌及可能有害的細菌分別培養，再讓它們接觸不同甜味劑，觀察繁殖狀況。結果發現，一種由甜菊（Stevia）萃取而來的甜味劑「異甜菊醇」（isosteviol），若與抗憂鬱藥度洛西汀（duloxetine，如千憂解或萬憂停）同時存在，會明顯抑制兩種維持健康腸道菌相的重要細菌生長。

進一步分析還顯示，這種組合不僅提高部分實驗細胞的毒性，也干擾與人體發炎反應及免疫系統有關的細胞功能。除了台灣以外，度洛西汀在許多國家都是普遍使用的抗憂鬱藥，因此研究結果也引發醫學界關注。

這項研究已刊登於《分子系統生物學》（Molecular Systems Biology）期刊。研究作者布拉許（Sonja Blasche）博士表示，業界常宣稱代糖對人體沒有影響，但研究顯示，代糖可能會直接改變腸道細菌，與藥物或其他食品添加物共同作用時，影響可能更加明顯。

不過研究團隊也強調，目前結果仍屬實驗室研究，尚不能直接證明日常飲食中的代糖一定會對人體造成相同影響，未來仍需更多人體研究進一步確認。

健康 益生菌 腸道

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