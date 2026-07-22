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法國會通過爭議農藥法案 環境部長巴布特將請辭
法國國會今天通過一項具爭議性的法案，將重新引進兩種被批評為危害蜜蜂的農藥，環境部長巴布特（Monique Barbut）因此表示將辭職。
法新社報導，巴布特向幕僚表示：「在我看來，除了提出辭呈，別無選擇。」又說她打算最遲明天一早就向總統馬克宏（Emmanuel Macron）請辭。
法國國民議會今天上午已批准這項法案；而右派居多數的參議院，在今晚以214票對111票，通過此案。
這兩種爭議性的農藥，分別是亞滅培（acetamiprid）和氟吡呋喃酮 （flupyradifurone），在法國於2018年與2019年起被禁用，而在歐盟則允許使用。
對於是否再引進這兩種農藥，支持者認為，法國農民種植甜菜、蘋果與榛果，需要這些殺蟲劑，他們的產品才能與歐洲其他國家同業競爭。
反對者則指出，這些農藥危害蜜蜂及人體健康。
綠色和平組織（Greenpeace）在國民議會通過此案後表示：「政府及其盟友正在踐踏科學、健康、環境，以及人民意志。」
法國養蜂協會（French Beekeeping Union）發言人克利孟（Henri Clement）向地方媒體Ici Gard Lozere表示，此舉是「絕對災難」。
研究指出，亞滅培對蜜蜂造成毒害，影響牠們的採蜜能力與記憶。2024年一項研究則顯示，氟吡呋喃酮對一些蜜蜂而言，可能是致命的。
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