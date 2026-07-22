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影／北海道十勝岳噴發！火山震動45秒 黑煙竄200公尺畫面曝
NHK報導，北海道十勝岳22日上午發生小規模噴發，為2004年以來首度噴發。日本氣象當局目前維持火山警戒等級2級，並呼籲民眾勿進入火口周邊約1.5公里範圍，提防大型火山噴石。根據日本氣象廳觀測畫面，可見黑色噴煙直竄火口上方約200公尺，期間還記錄到持續約45秒的火山性微動。。
札幌管區氣象台表示，當地時間22日上午11時7分（台灣時間10時7分）左右，位於大雪山系的十勝岳62-2火口發生極小規模噴發，黑色噴煙一度升至火口上方約200公尺。
噴發期間，當局觀測到約45秒的火山性微動，避難小屋觀測站也測得「空振」，即噴發造成的空氣振動。目前尚未發現大型火山噴石飛散。
十勝岳近期火山活動升高，包括火山氣體增加，以及62-2火口附近地震活動略趨活躍，日本氣象當局已於6月將火山警戒等級調升至2級。
氣象台警告，十勝岳未來仍可能反覆發生極小規模噴發，呼籲民眾遵從地方政府指示，不要進入危險區域，並在火口周邊約1.5公里內警戒大型火山噴石。
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