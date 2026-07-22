影／北海道十勝岳噴發！火山震動45秒 黑煙竄200公尺畫面曝

7月初，《大西洋》月刊一篇數千字長文〈閱讀終結〉，即便文章超長在網上引來病毒式瘋傳，作者霍洛維茲（Rose Horowitch）也在一週內接受諸多美國媒體專訪，深談她的擔憂。原來她認為當今美國已迎來後識字時代（post-literate age），會讀書與思考的大人正在消失中，甚至「降智」到只會讀青少年小說。到底後識字時代是什麼？為何不只美國，英國也印證她的說法有其依據？台灣也有類似現象嗎？歐美各國如何因應？ 7月初，《大西洋》月刊一篇數千字長文〈閱讀終結〉，引證諸多數據與觀察，認為美國人雖然普遍識字，但是閱讀能力正迅速變差，擔憂將迎向由一群不會讀書思考的成人們組成的社會。作者霍洛維茲（Rose Horowitch）也在一週內接受諸多美國媒體專訪，深談她的擔憂，並將此現象定義為「後識字時代」（post-literate age）。 到底是怎麼回事？霍洛維茲早已長期觀察美國年輕世代閱讀能力消亡的現象，她指出，現在美國成年人只有2％會每天為孩子讀書；此外許多高中生坦承，讀課外書這種事情對他們來說很陌生。現在即便長春藤名校的精英大學生，也會抱怨教授建議要讀的書太多無法完成，顯然閱讀能力下

2026-07-22 12:25