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極端氣候持續襲歐 法西野火延燒、西巴爾幹防冰雹

中央社／ 馬德里/雅典/西西里21日綜合外電報導

極端熱浪席捲歐洲，乾旱、野火與劇烈冰雹接連衝擊多國。西班牙本季最大野火仍在肆虐，法國西南部有兩名消防員救火殉職，西巴爾幹半島則接到冰雹警報。

路透社報導，歐洲是全球暖化速度最快的洲，許多科學家指出，人為溫室氣體排放促使熱浪、乾旱與野火更加猛烈，同時也帶來突發性、具毀滅性的強風暴。

截至目前，歐洲今年已歷經3波近乎毫不間斷的熱浪。猛烈高溫被歸咎為5至6月期間數千起超額死亡事件的主因。

路透社氣候監測數據（Reuters Climate Monitor）即時數據顯示，西歐地區平均高溫為攝氏26.3度，比1961至1990年7月21日的季均溫高2.7度。

● 法國

野火高度警戒狀態的吉倫特（Gironde）地區一座機場附近，傳出2名消防人員殉職憾事。兩週前，法國阿爾卑斯山的薩瓦省（Savoie）也有一名消防員罹難。

法國南部瓦爾省（Var）另有一處林火在數小時內迅速蔓延，已燒毀500公頃林地，火勢持續朝鄰近的科蒂尼亞克（Cotignac）蔓延。法國野火預防與通報協會（PSFDF）將火勢列為「失控」。目前至少有150人被迫撤離。

● 西班牙

中部瓜達拉哈拉省（Guadalajara）森林野火延燒已進入第6天，超過1200人被迫撤離家園。

儘管救災人員持續搶救火勢，當地氣溫超過攝氏40度，火災危險等級攀至極端。不到兩週前，西國南部阿梅里亞省（Almeria）貝達爾（Bedar）附近才剛歷經數十年來最嚴重的野火，造成13人喪生。

● 英國

英國泰晤士水務（Thames Water）表示，將針對倫敦及周邊地區的1000萬飲用水用戶啟動限水措施，禁止戶外水管、灑水器及高壓清洗機等裝置，以確保水源供應。

由政府、農業代表和水公司組成的國家乾旱小組（National Drought Group）指出，英格蘭7月僅降下平均雨量的3%，南部及東部至今甚至滴雨未下，是自1990年代中期以來最久無雨狀態。

● 義大利

義大利西西里島（Sicily）內陸區域今天預報氣溫將突破攝氏40度。

農民巴巴希亞（Marco Barbaccia）描述，一場強風助長的野火將橄欖園燒毀殆盡，不僅今年收成都泡湯，未來幾年的收成都將受到影響。

巴巴希亞說：「我們什麼都救不回來。今年的收成和樹全沒了，也就等於未來幾年西西里特級初榨橄欖油的產量也會跟著消失。」

● 希臘

希臘正遭遇今夏首波重大熱浪，氣溫上看40度，官方呼籲民眾盡量待在室內。

在雅典（Athens）市中心，居民與觀光客在衛城（Acropolis）山頂以帽子、陽傘遮陽，餐廳及咖啡館則用水霧風扇為顧客降溫。

● 阿爾巴尼亞、塞爾維亞、克羅埃西亞

阿爾巴尼亞高溫持續，民眾與遊客紛紛躲到街頭噴泉下消暑。有居民「發誓」今天的氣溫高達42度，「沒有冷水真的撐不下去」。

在塞爾維亞，多瑙河（Danube）水位降到1946年以來最低，當局表示，駁船與貨輪為了繼續通行多瑙河和薩瓦河段，必須減載航行。

西巴爾幹半島（Western Balkans）多國警告，熱浪過後天氣將急遽轉變，可能出現冰雹。

克羅埃西亞亞得里亞海渡假勝地羅維尼（Rovinj）出現冰雹，據當地媒體報導有多人因此受到輕傷。根據當地氣象預報，風暴預料將持續向北推移，影響斯洛維尼亞，並橫跨波士尼亞與赫塞哥維納、塞爾維亞南部，直達北馬其頓。

極端氣候 歐洲 熱浪 野火

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