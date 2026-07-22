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台灣男大學生在日本4度被逮！疑當詐團車手 騙2老婦1250萬日圓

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本警方逮捕一名台灣籍男大學生，他涉嫌假冒警察，騙取2名高齡女性現金。這是他第4次被捕，警方懷疑他是匿名、流動型犯罪集團的收款車手。資料照片。路透 / alamy
日本警方逮捕一名台灣籍男大學生，他涉嫌假冒警察，騙取2名高齡女性現金。這是他第4次被捕，警方懷疑他是匿名、流動型犯罪集團的收款車手。資料照片。路透 / alamy

日本媒體報導，一名台灣籍男大學生涉嫌假冒警察，騙取2名高齡女性合計超過1200萬日圓（約新台幣250萬元），遭警方逮捕。這是他第4次被捕，警方認為他是流動型匿名犯罪集團「匿流」的收款車手，正擴大調查。

鹿兒島放送與南日本新聞社報導，鹿兒島中央警察署與鹿兒島縣警組織犯罪對策課21日以涉嫌詐欺為由，再度逮捕這名居無定所的22歲台灣籍男大學生。

警方表示，他涉嫌於2月與姓名不詳者等人共謀假冒警察，致電奈良縣大和郡山市及愛知縣三好市2名80多歲女性，謊稱「已對你發出逮捕令」、「有必要調查帳戶裡的錢」等，要求她們分別將裝有750萬（約新台幣150萬元）及500萬日圓（約新台幣100萬元）現金的紙袋放在住家玄關前，再取走紙袋。

這名台灣男大學生自3月以來，已先後3次因涉嫌詐欺未遂及詐欺遭到逮捕。警方是在調查其他案件及追查其餘犯行時發現本案。

鹿兒島放送報導，這名男大學生接受調查時以「不記得」等說法否認犯行。南日本新聞社則報導，他供稱確實去過大和郡山市，「我想我有收到現金」；雖不記得是否去過三好市，「但如果有去，應該就是為了收取現金」。他先前即因涉嫌以類似手法取走或企圖取走裝有現金的袋子，截至7日已遭逮捕並起訴。

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