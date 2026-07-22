半身被吸出機外奇蹟生還！瑞安航空乘客還原事發經過 至今夜夜難眠

瑞安航空一架波音737-800客機10日從希臘飛往德國途中，在北馬其頓領空發生飛安事故。61歲塞爾維亞企業家卡洛維奇（Ljubisa Karović）因機窗玻璃破裂脫落，險些被吸出機外，所幸妻子斯韋特蘭娜．格爾科維奇（Svetlana Grković）緊抓丈夫雙腿。卡洛維奇出院後接受衛報獨家採訪，回憶事發經過。

事發時，卡洛維奇正在瑞安航空FR1879航班靠窗的11F座位熟睡，機窗碎裂的震天巨響將他驚醒，緊接著差點被吸出飛機。事隔11天，那聲巨響仍是「混亂、災難」的序幕，讓他夜夜難眠。他說：「我記得的就是那聲爆炸。」

卡洛維奇現在靠頸圈支撐頭部，疼痛至今仍揮之不去。他右臂上怵目驚心的燒傷和瘀傷一路延伸至腋下和胸口，見證了他的身體一度被吸出機窗，最後卻活了下來。他凝視遠處說：「那是混亂發生前的聲音，每當我閉上眼睛想睡覺，那個聲音總會出現。」

卡洛維奇出院還不到100小時，目前住在塞薩洛尼基郊外海濱度假勝地卡泰里尼的租屋。他說，這場驚嚇令人難以承受，自己居然還能親口講述整件事，已是奇蹟。他在門廊揮手趕蒼蠅時，略帶輕描淡寫地說：「我很幸運。我記得的不多，頭部和頸部仍然疼痛，但我還活著。可能是安全帶救了我，因為當時仍繫著安全帶。但也可能是命運。我相信上帝，每天都感謝祂。」

FR1879航班的乘客至今仍清楚記得機窗碎裂、氧氣面罩落下，以及隨後的騷動。瓶子和其他物品在空中飛舞，卡洛維奇的妻子斯韋特蘭娜與其他乘客緊抓著他，拚命設法讓他留在機內。

斯韋特蘭娜坐在丈夫後方3排的14C座位，眼睜睜看著丈夫「一半在飛機內、一半在飛機外」。這段難熬時刻據信持續1分半至2分鐘。她說：「我也衝了過去。機組人員沒有一個人幫忙，是乘客出手相助。有一名男子，我想他是阿爾巴尼亞人，真的非常了不起。他竭盡所能把我丈夫拉回來，接著試圖堵住機窗。他先用一個袋子，但袋子立刻被吸了出去，之後改用一個行李箱，這次成功了。我們永遠感激他。」

卡洛維奇說：「他們告訴我，我昏倒了兩次，之後又在機艙內昏倒一次。由於壓力和急速氣流，我的臉一度腫脹變形。這些都是妻子提醒我的。」

瑞安航空則為員工表現辯護，表示客艙機組人員完成「出色的工作」，並指出飛機失壓並迅速下降期間，所有乘客和客艙機組人員都必須繫上安全帶、戴上氧氣面罩。飛機下降至安全高度後，機組人員隨即協助卡洛維奇，將他移到妻子身旁，安排機上醫師陪同，直到飛機安全返回塞薩洛尼基，並安排醫療人員在降落時待命。

卡洛維奇在塞爾維亞經營一家鋁製品工廠，多年來將產品出口至各地，向來頻繁搭機。如今光是想到再次搭機，他便心生畏懼。醫師警告，他的復原過程將十分緩慢，要求他至少佩戴頸圈6週，屆時才能判斷是否需要動手術。

卡洛維奇說：「有些畫面會再次浮現，那聲爆炸、那場混亂，但我想要康復。另外，沒錯，也應該要有賠償，不能只有處理改訂航班的電子郵件。」被問到有什麼話想說時，他露出笑容說：「一定要記得繫上安全帶。我不希望任何人遭遇和我一樣的事。」