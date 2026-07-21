聯合國：茅利塔尼亞海上事故 144人死亡或失蹤

南美洲國家圭亞那於當地時間周六晚間發生嚴重海難。一艘載有179人的渡輪「巴里馬號」（MV Barima）在從首都喬治敦駛往北部的凱圖馬港村途中，於距離海岸約7英里（約11公里）處北大西洋海域翻覆沉沒。

2026-07-21 19:54