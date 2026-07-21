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聯合國：茅利塔尼亞海上事故 144人死亡或失蹤
聯合國（UN）今天表示，非洲國家茅利塔尼亞（Mauritania）外海上周發生「悲劇性海上事故」，據通報有144名難民和移民死亡或失蹤。
法新社報導，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）指出，7月14日至18日期間，茅利塔尼亞努瓦迪布（Nouadhibou）共執行3次海上救援及登岸任務，讓387名不同國籍人士安全上岸。
但UNHCR提及，其中一艘船隻有143人據通報死亡或失蹤。這艘船自甘比亞（Gambia）布法羅（Bufalo）出發，目的地為西班牙，在海上漂流近25天後，於18日獲救。
UNHCR還表示，7月14日一艘船隻乘客登岸後，也通報1人喪命。
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