快訊

海軍屋頂型太陽能光電爆弊案 前海軍副參謀長涉貪收押禁見

盤後鉅額交易驚見4家金控「三漲停一跌停」 亮綠燈暗藏法人節稅玄機

美軍打贏每一仗卻輸掉伊朗戰爭！中情局前分析師：給北京上了3課

聽新聞
0:00 / 0:00

印度水電工程傳爆炸！隧道突坍塌「毒氣瀰漫」 至少10死17失蹤

中央社／ 古瓦哈蒂21日綜合外電報導
位處喜馬拉雅山區、毗鄰中國的印度東北部錫金邦一項水力發電工程的在建隧道昨天疑因氣體爆炸導致坍塌。美聯社
位處喜馬拉雅山區、毗鄰中國的印度東北部錫金邦一項水力發電工程的在建隧道昨天疑因氣體爆炸導致坍塌。美聯社

位處喜馬拉雅山區、毗鄰中國的印度東北部錫金邦一項水力發電工程的在建隧道昨天疑因氣體爆炸導致坍塌。官員今天表示，事件造成至少10人死亡、17人下落不明。

美聯社報導，事發地點錫金邦（Sikkim）薩馬東村（Samardung）距離邦首府干托（Gangtok）約40公里。當地民政官員譚林（Anupama Tamling）告訴記者，當時多名工人正為興建裝置容量500千瓩（megawatt）的蒂斯塔水力發電計畫（Teestahydroelectric project）進行施工，爆炸將整座隧道炸穿。

設法逃出的生還者向當局表示，他們先聽見劇烈爆炸聲，崩落的土石隨即衝擊隧道，多人因此受困。

意外消息傳出後，營建單位國營的國家水力發電公司（National Hydroelectric Power Corporation）派出6名高階職員進入隧道協助救援，不料也受困其間。

當地警察局長卓瑪（Sonam Dolma）告訴媒體：「我們已經找到10具遺體，疑似仍有17人受困。」

印度國家災害應變部隊（National Disaster ResponseForce）官員庫瑪（Nitin Kumar）在現場受訪時說：「我們在隧道內發現甲烷、一氧化碳和硫化氫等有毒氣體。」他表示，在有毒氣體環境下作業的救援人員配戴專業呼吸裝備試圖尋找生還者。

喜馬拉雅山區山體脆弱，地震活動頻繁，地下環境變幻莫測，使得隧道工程風險尤其高。專家指出，該水力發電計畫所在的蒂斯塔河（Teesta River）流域位處地震活躍區域，地質條件以年輕、易碎的岩層為主，裂隙和地下氣室交錯，可能積存著古老氣體。

印度 工程 爆炸 喜馬拉雅山

延伸閱讀

伊朗濃縮鈾離心機下落疑見光！傳藏在神秘「鎬山」6月底衛星影像曝光

毒駕超載釀巨災！圭亞那渡輪翻覆致27死83失蹤 船長遭逮捕

重慶彭水山崩新進展…巨石爆破首爆成功 搜救轉入深度救援

曼谷酒館惡火已32死：泰國消防安全的老問題重演？

相關新聞

日本熱爆！3地衝破40度「酷暑日」首現 東京128人送醫、全國4死

今天日本各地氣溫持續攀升，岐阜縣郡上市八幡、愛知縣豐田市、岐阜縣多治見市3地接連觀測到超過攝氏40度的高溫，已達「酷暑日...

官僚與假球重創中國足球夢 「村超」崛起成中國足球新希望

在世界盃預賽以0比7慘敗給日本隊、創下隊史世預賽最慘烈紀錄後，中國男足隨後又敗給澳洲，穩居小組墊底。這場被媒體形容為「絕望至極」的慘敗，再次揭開了中國足球深層的危機。

假保釋真獵豔！ 兩女指控愛普斯坦以「工作」名義打造性剝削網絡

美國已故富商傑佛瑞·愛普斯坦（Jeffrey Epstein）的性侵罪行細節持續曝光。兩名受害者羅扎·吉爾斯（Roza Gilles）與匿名受害者安雅近日分別向媒體遞交證詞，揭露愛普斯坦如何利用2008年獲批的爭議性「獄外工作計畫」，將監獄監管化為烏有，甚至在執法人員眼皮底下，以提供工作為誘餌，將多名年輕女性誘騙至其辦公室與豪宅進行性虐待。

雙料金球獎得主、英格蘭傳奇教頭凱文基岡罹癌病逝 享壽75歲

英格蘭足球界痛失一代傳奇。曾任英格蘭國家隊隊長與主帥的球星凱文·基岡（Kevin Keegan）於周一病逝，享壽75歲。

毒駕超載釀巨災！圭亞那渡輪翻覆致27死83失蹤 船長遭逮捕

南美洲國家圭亞那於當地時間周六晚間發生嚴重海難。一艘載有179人的渡輪「巴里馬號」（MV Barima）在從首都喬治敦駛往北部的凱圖馬港村途中，於距離海岸約7英里（約11公里）處北大西洋海域翻覆沉沒。

愛丁堡地標「亞瑟王座」遭火舌吞噬 消防隊展開數日救災

蘇格蘭近日面臨異常高溫與乾旱，導致多地野火風險大增。首都愛丁堡最著名的地方地標——死火山「亞瑟王座」（Arthur’s Seat）於週日晚間突發大火。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。