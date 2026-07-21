南韓酷澎再爆血汗爭議 工會控31人喪命：凌晨配送對健康傷害大

近年韓國酷澎（Coupang）接連發生勞工過勞死、個資外洩等爭議，勞工與公民團體今天舉辦外媒座談會，提出物流中心、宅配員過勞等問題，並直言「凌晨配送對身體傷害真的很大。」

由各個公民團體、工會組成的聯合組織「打造安全酷澎共同對策行動」，今天在公民團體參與連帶（PSPD）的辦公室進行外媒座談會。

韓國公共服務暨運輸工人工會（KPTU）政策局長趙惠鎮表示，酷澎除了去年底發生的大規模個資外洩問題之外，長期有侵害勞動權的問題，除了打壓工會、也有多起過勞死爭議。趙惠鎮指出，酷澎物流中心從2020年到2025年間，據工會統計至少有31名勞工喪命。

趙惠鎮指出，酷澎是韓國電商領域的龍頭企業，數萬名勞工常駐在物流中心，且物流中心365天、24小時不停歇地運轉。趙惠鎮提出，要求酷澎制定改善物流中心危險且惡劣勞動環境的對策，並積極與工會就第一線勞工的訴求展開對話。

全國宅配工會酷澎本部長姜旼旭則表示，許多配送員在面臨過勞死危險的情況下工作，且工作條件與工作時數缺乏法律規範；另外，為了給宅配員安排休息時間，政府指定8月14日為「無快遞日」，不過無論是社會性協議還是「無快遞日」，酷澎都從未參與過。

姜旼旭也提到，在防止過勞對策尚未落實的情況下，酷澎正進一步在全國擴大凌晨配送與夜間配送。另外，酷澎在配送生鮮食品時會使用可回收的保冰袋，除了增加宅配員的負擔，姜旼旭主張，酷澎曾將拒絕此項工作的配送員解僱。

全國宅配工會強調，從未主張全面禁止凌晨配送，「我們只是要求建立一套不會讓人因此喪命的配送制度。」

台灣是酷澎的核心海外電商市場，與會團體也相當關心台灣酷澎的個資外洩、勞工過勞等情形。姜旼旭喊話，「我認為大家必須了解，進行晨間勞動、夜間勞動對勞工的健康有多麼不利，特別是這種要提重物的勞動。」

酷澎勞工健康與人權對策委員會共同代表權英國也表示，要是像韓國一樣凌晨配送變成常態，很可能會對整個社會帶來副作用，「這不只是凌晨配送的問題，而是可能會瓦解勞動制度的事情。」