捷克擬2027年校園禁用手機 反對者籲教導善用科技

捷克政府擬全面禁止學生在校使用手機及其他電子通訊設備，並授權學校可在學生上課期間集中保管手機，相關法案預計2027年9月生效。反對人士認為，與其祭出全面禁令，不如讓學生在安全的環境中學習正確使用數位科技，逐步培養數位素養。

捷克政府20日正式支持由總理巴比斯（AndrejBabiš）與教育部長普拉加（Robert Plaga）提出的修法草案，擬全面禁止學生在學校使用手機與其他電子通訊設備。巴比斯表示，內閣已一致通過支持這項法案，若順利完成立法程序，預計2027年9月1日正式生效。

根據草案內容，禁令適用於幼兒園、國民小學，以及多年制文理中學和音樂學院的低年級學生。除上課期間外，學生在下課時間、學校餐廳、課後照顧班與校內課後活動期間，同樣不得使用手機或其他電子通訊裝置。至於高年級學生，則仍維持現行制度，由各校依校規決定是否限制或禁止使用手機。

這項法案也設有例外規定，若學生因健康因素或特殊教育需求必須使用手機，例如監測糖尿病或作為輔助學習工具，仍可獲准使用。此外，學校也可基於教學需要，或於校外教學、校外旅行及參訪活動期間，允許學生使用手機或平板電腦。

為提高執行效力，這項法案同時授權學校可在校規中規定學生於上課期間集中保管手機，並對違規者暫時沒收設備。

然而，此項修法引發部分人士質疑。兒童監察專員貝奈斯（Martin Beneš）認為，全國統一立法並無必要，因為學校目前已可透過校規自行管理學生使用手機。他表示，雖然支持降低數位科技對兒童造成的負面影響，但應採取更全面的政策，而非效果尚未獲充分證實的單一禁令。

貝奈斯也擔心，強制性的全國規範可能使學生對學校產生負面觀感，認為自身自由受到限制。

普拉加則反駁指出，貝奈斯未充分了解法案內容，建議他親自前往已限制學生於下課時間使用手機的學校實地了解。他表示，這些學校普遍反映校園氣氛更佳、學生滿意度也較高，相信實際考察後會改變立場。

捷克在野黨「人民民主黨」（ODS）黨主席庫普卡（Martin Kupka）則批評，全面禁止手機只是討好選民的民粹措施，不僅無助於提升學生面對社群媒體有害演算法的能力，也可能讓教師淪為檢查學生書包的管理員。他指出，澳洲等國的經驗顯示，學生往往仍會設法規避禁令。

庫普卡主張，與其全面禁止，不如由學校提供每位學生專用的平板電腦或其他電子設備，僅安裝教學及校方與家長聯繫所需的應用程式，讓學生在安全的環境下學習使用數位科技，逐步培養真正的數位素養。

巴比斯與普拉加則表示，此次立法是參考國家心理健康研究所（Národní ústav duševního zdraví）的建議。研究指出，過度使用手機可能增加成癮、憂鬱、焦慮等心理健康問題，降低生活滿意度，也會影響學生在課堂上的專注力與學習表現。

兩人亦引用法國與荷蘭的經驗指出，校園禁用手機有助提升學生專注度、改善學業成績、優化校園氛圍，並降低校園霸凌事件的發生率。