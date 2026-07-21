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捷奧邊境啟用「回憶步道」 重現鐵幕封鎖下歷史傷痕

中央社／ 布拉格21日專電

一條重現捷克奧地利邊境鐵幕歷史的「回憶步道」近日正式啟用，透過沿線解說設施與歷史遺跡，帶領民眾回顧20世紀下半葉邊境地區，因共產政權打造的「鐵幕」（Iron curtain）而被迫封閉，成為蘇聯東方陣營與西歐之間的分界線。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，位於奧地利古格爾瓦爾德（Guglwald）與捷克南波希米亞州前維托尼（Přední Výtoň）之間的「回憶步道」（Stezkavzpomínek）於19日正式開放。

步道設有10處解說牌，起點為鄰近邊境的「鐵幕紀念碑」，介紹當地邊境發展歷史，以及共產主義政權的本質與對居民生活造成的影響。

二戰後，捷克斯洛伐克逐漸納入蘇聯勢力範圍。冷戰期間，政府沿邊境設置嚴密防線，包括鐵絲網、瞭望塔與軍事管制區，限制人民前往西歐。這些邊境設施象徵東西歐長達數十年的隔離，也對當地居民生活與地區發展留下深遠影響。

負責推動相關保存工作的奧地利民間團體「鐵幕紀念協會」表示：「透過鐵幕紀念碑、回憶步道與一系列教育活動，我們為保存歷史記憶與促進跨境理解作出重要貢獻。」

在現今捷奧邊界處，也保留奧地利一側部分昔日邊境設施遺跡，包括標示「國家邊界」的標誌，以及設有鐵絲網的圍欄，讓遊客感受當年邊境封鎖的景象。

這片捷奧邊境的利普諾水庫（Lipno）周邊的地區，過去主要由德語居民聚居。第二次世界大戰結束後，當地德語人口在戰後驅逐政策下被迫離開世代居住的家園，人口結構產生劇烈變化。

捷克「民族記憶」（Paměť národa）組織成員齊格爾鮑爾（Jan Ciglbauer）表示，直到1945年，該地區仍幾乎是純德語聚居區，但戰後原有居民「幾乎全部消失」。

在居民被迫撤離後，政府曾安排來自捷克內陸、斯洛伐克與羅馬尼亞的人口遷入當地。然而，隨著禁區成立，這些後來移入的居民同樣無法繼續居住，被迫再次搬離。

齊格爾鮑爾說，捷克斯洛伐克政府於1950年設立邊境管制區，並於1951年設置禁止進入區，許多村落因此遭到拆除或荒廢，使那一帶成為受邊境政策衝擊最嚴重的地區。政府拆除大量建築的原因之一，是避免廢棄房屋成為試圖越境逃往西歐人士的藏身場所。

蘇聯 捷克 奧地利

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