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雙料金球獎得主、英格蘭傳奇教頭凱文基岡罹癌病逝 享壽75歲

聯合新聞網／ 綜合報導
英格蘭足球界痛失一代傳奇。曾任英格蘭國家隊隊長與主帥的球星凱文·基岡（Kevin Keegan）於周一病逝，享壽75歲。示意圖／ingimage
英格蘭足球界痛失一代傳奇。曾任英格蘭國家隊隊長與主帥的球星凱文·基岡（Kevin Keegan）於周一病逝，享壽75歲。示意圖／ingimage

英格蘭足球界痛失一代傳奇。曾任英格蘭國家隊隊長與主帥的球星凱文·基岡（Kevin Keegan）於周一病逝，享壽75歲。基岡的家人與其曾效力及執教的紐卡斯爾聯隊（Newcastle United）證實，基岡於今年一月發現腹部症狀後確診癌症，並於六月透露已至第四期，最終在妻子與女兒的陪伴下安詳離世。

根據CNNBBC報導，作為1970與80年代世界足壇頂尖的前鋒，基岡的球員生涯極其輝煌。他曾效力利物浦，率隊贏得一次歐洲冠軍盃冠軍、三座聯賽冠軍、兩次歐洲聯盟盃冠軍及一座足總盃冠軍；隨後轉戰德甲漢堡隊，同樣帶領球隊奪得聯賽冠軍，並於1978與1979年連續兩年榮獲象徵最高榮譽的「金球獎」，至今仍是史上僅有四位獲此殊榮的英格蘭球員之一。國家隊層面，他為英格蘭效力63場並攻入21球，其中31場擔任隊長。

掛靴後基岡轉任教練，其中最為人稱道的是在1990年代掌舵紐卡斯爾聯隊，打造出以全攻全守、具極高觀賞性著稱的「娛樂者」（The Entertainers）軍團，將球隊帶至英超爭冠巔峰。他隨後亦曾執教曼城以及英格蘭國家隊。

噩耗傳出後，足壇各界紛紛致哀。威廉王子讚揚他是「以天賦與熱情啟發數代人的非凡人物」；昔日愛將阿蘭·希勒（Alan Shearer）則痛悼：「我的英雄、我的教練、我的朋友，安息吧。」紐卡斯爾聯隊與利物浦亦發表聲明，盛讚他不只是傳奇球員，更是激勵世人愛上足球的靈魂人物。為表紀念，英格蘭國家隊預計將於九月的歐洲國家聯賽中向這位一代巨星致敬。

足球 癌症

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