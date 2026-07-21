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遊客嚇壞…雅典衛城附近男子持刀恐攻遭拘留 2人受傷送醫
希臘警方表示，一名男子今天上午在首都雅典著名景點衛城（Acropolis）附近持刀刺傷2名遊客，嫌犯已遭拘留，2名傷者送醫治療。
美聯社報導，警方表示，在坐落衛城山腳的衛城博物館（Acropolis Museum）入口附近，有男子持刀攻擊男女兩名遊客，遇襲女性腿部輕傷、男性手臂傷勢較重，兩人皆為希臘裔美國人。
當局指出，持刀攻擊男子已被拘留，2位傷者則由救護車送醫。根據警方，嫌犯身分尚待確認，但初步研判他疑似有心理健康問題。
希臘鮮少發生街頭暴力攻擊事件。希臘當局今年4月逮捕一名89歲老翁，他涉嫌在雅典市中心一間社會保險辦公室及法院大樓用獵槍開火，造成至少4人受傷。這起事件據報是由社會保險糾紛引發。
雅典衛城山丘上坐落著擁有近2500年歷史的帕德嫩神殿（Parthenon）等古代遺跡，每年吸引數百萬遊客造訪，去年參觀人次約達460萬人。
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