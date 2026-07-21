毒駕超載釀巨災！圭亞那渡輪翻覆致27死83失蹤 船長遭逮捕

南美洲國家圭亞那於當地時間周六晚間發生嚴重海難。一艘載有179人的渡輪「巴里馬號」（MV Barima）在從首都喬治敦駛往北部的凱圖馬港村途中，於距離海岸約7英里（約11公里）處北大西洋海域翻覆沉沒。

根據CNN和BBC報導，截至周一，當局已確認尋獲27具遺體，69人獲救，但仍有83人下落不明。隨著搜尋範圍擴大至1,040平方公里，法屬圭亞那也派遣潛水員及醫療人員加入搜救，但失蹤者生還機會日益渺茫。

事故原因指向嚴重的人為疏失與違規。公共工程部長埃德希（Juan Edghill）在記者會上怒斥營運人員「企圖欺騙體系」。當局最初依據登船名冊以為船上僅133人，調閱監控影像後才證實多達179人，顯示業者嚴重漏報人數，嚴重阻礙救援調度。此外，毒品檢測證實船長及至少一名船員對大麻呈陽性反應。目前船長與多名船員已被警方拘留接受調查。

生還者透露，渡輪在遭遇大浪後傾斜並快速進水沉沒，許多人靠著攀附漂浮箱子在海中求生數小時才獲救，不少家庭因此妻離子散。總理菲利浦（Mark Phillips）強調，政府已對涉事的海事管理部門與警政單位展開全面調查，並放重話表示：「凡涉有疏失、瀆職或刑事犯罪者，必將面臨法律最嚴厲的制裁。」

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