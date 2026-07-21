狗版Oura來了 芬蘭研發智慧頸圈萬人搶先預訂

芬蘭穿戴式裝置指標Oura智慧戒指風靡全球，這股監測風潮也吹向毛小孩。赫爾辛基大學化學系學生阿霍寧開發出「狗版Oura」，透過皮下晶片與智慧頸圈，讓不會說話的狗狗也能用數據「表達」健康狀況。產品尚未正式上市，排隊預訂人數已逼近1.5萬人。

「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）報導，現年20多歲、正在就讀大學的阿霍寧（Max Ahonen）本身就是「生物駭客（biohacker）」，因為罹患糖尿病他必須時刻監測血糖之外，他手指戴著Oura戒指、手腕掛著Fitbit智慧手錶，鼻樑上則是雷朋（Ray-Ban）與Meta合作的智慧眼鏡，他自己開發軟體整合所有資料數據。

阿霍寧說，「狗狗不會說話，很難得知牠真正的狀態。你或許能觀察牠睡得好不好，但無法從狗狗口中聽到準確答案。」這讓他決定創辦「朵拉健康」（Dora Health），研發能提供可靠數據給飼主與獸醫的監測裝置。

系統由三個部分組成：植入皮下的微型晶片、智慧頸圈以及手機應用程式。頸圈負責監測脈搏、活動量、睡眠與步態對稱性；微型晶片則用於精準測量體溫。阿霍寧解釋，許多穿戴裝置依賴貼近皮膚，但狗狗有厚重皮毛，這成為研發上最大的技術挑戰。

他說，這款晶片的植入過程不到一秒，無需麻醉，且壽命長達終身，未來有望整合現有的身分識別晶片功能，讓飼主不需安裝兩次。

市場對這款「狗狗智慧戒指」反應熱烈。雖然產品預計明年初才正式推出，但透過社群媒體的散播，已有約1.5萬名飼主在排隊名單，且多數來自芬蘭。阿霍寧預估，裝置定價約為200歐元（約新台幣7110元），另需支付每月約10歐元（約新台幣360元）的訂閱費。

除了芬蘭本土市場，阿霍寧也將目光投向美國。據彭博（Bloomberg）報導，美國寵物市場規模在未來10年預計成長至2500億美元（約新台幣8.18兆元）。阿霍寧分析，美國飼主非常願意為寵物健康投資，且對預防性醫療感興趣，「美國市面上有許多寵物追蹤器，但能提供醫學級可靠數據給獸醫的裝置仍較少。」

儘管身為科技愛好者，阿霍寧也坦承，過度監測可能增加飼主的焦慮。如果每一分鐘的心跳波動都可見，寵物照護恐反倒加重飼主的精神負擔。他強調，應用程式設計讓使用者能自行選擇接收哪些資訊，「目標不是讓所有飼主都變成生物駭客，而是提供更好的工具來監控寵物健康，及早發現問題。」

首批產品計畫在芬蘭奧盧（Oulu）組裝，隨後再擴大產能，未來技術也有望應用在貓與馬身上。