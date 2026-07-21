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代考一次17萬元！大陸作弊集團韓語檢定考遭破獲 韓警調查110餘人
韓國警方今天表示，日前查獲一起韓國語文能力測驗（TOPIK）作弊案，對110多名涉案人員立案調查，其中大部分為中國籍人士。
韓聯社報導，首爾警察廳國際犯罪調查隊指出，涉案犯罪集團涉嫌代替委託人參加TOPIK考試，或者讓委託人佩戴小型耳機等電子設備應試，並向其提供答案。
該集團涉嫌以中國為據點，於2021年10月至2025年11月透過小紅書等社群媒體宣傳代考和作弊服務，對使用收發器等設備實施作弊收費約200萬韓元（約新台幣4萬3759元），代考收費約800萬韓元（約新台幣17萬4995元），由此非法獲利約7億韓元。
警方表示，該犯罪集團旗下一名掮客6月間被判處有期徒刑3年。警方日前對負責運送電子設備的2名集團成員，以及參與代考、按每次80萬韓元收取報酬的韓國籍、中國籍人員共11人立案調查。
警方還對涉嫌向該犯罪集團支付費用委託代考或作弊的101名中國籍委託人立案調查。這些人為升學、獎學金申請、簽證效期延長及入職韓國企業等目的所需的TOPIK成績而委託作弊。
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