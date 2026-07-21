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愛丁堡地標「亞瑟王座」遭火舌吞噬 消防隊展開數日救災

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇格蘭近日面臨異常高溫與乾旱，導致多地野火風險大增。示意圖／ingimage
蘇格蘭近日面臨異常高溫與乾旱，導致多地野火風險大增。示意圖／ingimage

蘇格蘭近日面臨異常高溫與乾旱，導致多地野火風險大增。首都愛丁堡著名的地方地標——死火山「亞瑟王座」（Arthur’s Seat）於週日晚間突發大火。蘇格蘭消防救援服務局（SFRS）接獲報案後立即調派多輛消防車與專業支援趕赴現場，消防人員冒著危險連夜奮戰，全力控制火勢並撲滅殘火。

根據CNNBBC報導，這起火災主要發生在鄰近蘇格蘭議會大廈與聖倫納德教堂之間的草坡上。懸崖下方的植被遭燒成焦黑，環繞公園的皇后大道（Queen's Drive）也遭警方封鎖。所幸官方確認目前無人傷亡，但由於地表下仍存有高溫熱點，隨風勢或氣溫上升極易復燃，消防人員預計需在現場持續監控並處理數日。

由於當地近年已多次發生火災，附近居民與學生對此感到擔憂與無奈，更有民眾憂心濃煙恐危及棲息於懸崖上的遊隼幼鳥。

除了「亞瑟王座」之外，蘇格蘭高地的凱恩戈姆國家公園（Cairngorms National Park）也已連續數日遭大火蔓延，動員數百名消防員與直升機搶救，並預先疏散了周邊居民與露營者。目前SFRS已聯合蘇格蘭野火論壇，將中部高地及東部、南部地區的「高風險野火警報」延長至週五。當局除了展開起火原因調查外，也強烈呼籲民眾在酷熱天候下切勿生火、亂扔垃圾（包含菸蒂及玻璃瓶）或使用一次性烤肉架，以免未熄滅的煙蒂或玻璃瓶折射引發更嚴重的災情。

愛丁堡著名的地標「亞瑟王座」。圖／ingimage
愛丁堡著名的地標「亞瑟王座」。圖／ingimage

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