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假保釋真獵豔！ 兩女指控愛普斯坦以「工作」名義打造性剝削網絡

聯合新聞網／ 綜合報導
已故淫魔富豪艾普斯坦。美聯社
已故淫魔富豪艾普斯坦。美聯社

美國已故富商傑佛瑞·愛普斯坦（Jeffrey Epstein）的性侵罪行細節持續曝光。兩名受害者羅扎·吉爾斯（Roza Gilles）與匿名受害者安雅近日分別向媒體遞交證詞，揭露愛普斯坦如何利用2008年獲批的爭議性「獄外工作計畫」，將監獄監管化為烏有，甚至在執法人員眼皮底下，以提供工作為誘餌，將多名年輕女性誘騙至其辦公室與豪宅進行性虐待。

根據CNNBBC報導，2008年，愛普斯坦因唆使未成年人賣淫在佛羅里達州被定罪。然而，根據當時的保釋協議，他每週獲准離開監獄長達數十小時，名義上是在其設立的「佛羅里達科學基金會」辦公室「全職工作」。吉爾斯回憶，當時年僅18歲的她剛從烏茲別克赴美發展模特兒事業，卻遭模特兒公司扣留護照並簽下高額債務。陷入困境時，愛普斯坦以提供辦公室兼職為由將她騙至基金會。吉爾斯表示，她第一天到場時，愛普斯坦腳上還戴著電子腳鐐，隨後便強制她脫去衣物實施性侵。即使當時有駐守的警官在場，也未能阻止愛普斯坦持續多年的侵害。

另一名來自俄羅斯的受害者安雅則揭露，愛普斯坦常以「如同邪教」的手段控制身邊女性。她原本在歐洲為各大奢侈品牌走秀，卻在一名星探的介紹下認識愛普斯坦。愛普斯坦先是假意關心其生活、切斷其人際關係與經濟來源，再以「提供工作」為名將她困在紐約公寓中，隨時聽候召喚。安雅透漏，愛普斯坦除了嚴密監控她們的行踪與通話，還強迫她們撰寫「感謝信」，甚至曾為逼她消除身上的小刺青，要求醫生以手術方式直接將皮膚切除，留下永久的疤痕。

隨著美國司法部公開大量愛普斯坦案相關檔案，受害者們紛紛走上前線。儘管愛普斯坦已於2019年在獄中身亡，但其體制化的濫權與對眾多外籍女性的長期剝削，仍持續引發各界對司法漏洞與權貴護航的沉重檢討。

性侵害

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