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官僚與假球重創中國足球夢 「村超」崛起成中國足球新希望

聯合新聞網／ 綜合報導
在世界盃預賽以0比7慘敗給日本隊、創下隊史世預賽最慘烈紀錄後，中國男足隨後又敗給澳洲，穩居小組墊底。這場被媒體形容為「絕望至極」的慘敗，再次揭開了中國足球深層的危機。示意圖／ingimage
在世界盃預賽以0比7慘敗給日本隊、創下隊史世預賽最慘烈紀錄後，中國男足隨後又敗給澳洲，穩居小組墊底。這場被媒體形容為「絕望至極」的慘敗，再次揭開了中國足球深層的危機。示意圖／ingimage

在世界盃預賽以0比7慘敗給日本隊、創下隊史世預賽最慘烈紀錄後，中國男足隨後又敗給澳洲，穩居小組墊底。這場被媒體形容為「絕望至極」的慘敗，再次揭開了中國足球深層的危機。

根據CNNBBC的報導，隨著近兩年開展的反腐調查，包含前中國國足主帥李鐵在內的數十名官員與球員因涉賭、涉賄及假球紛紛落網，而受經濟放緩與財務危機影響，包括昔日八冠王廣州恒大在內的40多支職業球隊相次解散或遭勒令離開聯賽。中國國家主席習近平曾寄予厚望，期許國足能「打進世足、舉辦世足、奪得世足」，然而長期的「由上至下」政治干預、缺乏基層青訓土壤，以及體制內的腐敗，讓這個擁有14億人口的國家始終無法建立健康的足球金字塔。正如體育評論家指出，足球需要的是技能與基層文化的自發滋養，而非政治指令。

然而，在職業聯賽與國家隊令人失望之際，一場名為「村超」（鄉村足球超級聯賽）的業餘賽事卻在中國迅速爆火。這項發源於貴州熔江的草根聯賽，如今已擴展至全中國，擁有60多個聯賽和數百支的球隊。場上沒有千萬元年薪的外援，只有醫生、教師、學生等普通百姓；場邊沒有嚴肅的職業賽事氣氛，取代的是充滿地方特色的大鼓、美食夜市與歡慶遊行。這種純粹的熱愛，不僅為受挫的球迷提供了心靈避風港，更帶動了地方的觀光與消費經濟。

對許許多多對中國國足失望透頂的球迷來說，既然無法在國際賽場上找到驕傲，不如走到鄉村球場邊，感受這份最真實、最單純的足球樂趣。正如一名現場觀賽的球迷所言：「這比坐在家裡刷手機好多了，這才是屬於我們自己的足球。」

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