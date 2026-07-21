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暴雨釀5死逾千棟房屋毀損 智利宣布緊急狀態

中央社／ 智利首都聖地牙哥20日綜合外電報導
智利降下暴雨。 歐新社
智利降下暴雨。 歐新社

智利降下暴雨，造成5人死亡、超過1000棟房屋全毀或嚴重受損，迫使政府今天宣布進入緊急狀態。

法新社報導，自15日以來，暴雨襲擊智利北部乾旱的科津波（Coquimbo）與阿塔卡瑪（Atacama）地區，如此強烈的降雨在該地區極爲罕見。

根據官方統計，極端天氣已導致5人死亡、4人失蹤，超過1100棟房屋全毀或嚴重受損。

智利總統卡斯特（Jose Antonio Kast）今天向媒體宣布，情況日益嚴重促使他決定受災地區進入緊急狀態。

河水上漲阻斷道路並使一些社區與外界隔絕，而泥濘與停電則讓科津波的飲用水斷供。

內政部副部長帕維斯（Maximo Pavez）告訴媒體，19日「1小時內下了1個月的雨量」，稱這波降雨「反常且極端」。

國家氣象局的朱尼嘉（Arnaldo Zuniga）告訴法新社，智利20年來從未出現過如此大降雨。

他說：「我們已經有很多年沒遇到這種情況了。」

智利降下暴雨。 歐新社
智利降下暴雨。 歐新社

暴雨 智利

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