民團赴韓國考察轉型正義 走訪光州、濟州等遺址

由財團法人「辜寬敏基金會」策劃的「2026年韓國轉型正義踏查團」，今天起前往首爾、光州、濟州等發生過不義事件的遺址考察，走訪近年來漸受重視的「黯黑行程」（Dark Tour）。

知韓文化協會今天發布新聞稿表示，這次團隊共有15人，都是自費參加，由專責台韓交流的「知韓文化協會」執行長朱立熙擔任領隊，今起至28日赴韓參訪，首站為「民主化運動紀念館」，也就是「南營洞對共分室」，為專門刑求反政府異議人士的地方。

隨後團隊將到光州參拜「國立518民主墓地」，祭悼在光州民主化運動中罹難的英靈；也將拜會「518紀念財團」，聽取他們如何在各級學校傳播與教育民主、人權理念，並且參訪光州市內的518歷史遺址。

光州之後，踏查團將飛到濟州，參拜濟州四三大屠殺的遺址，例如北村里紀念館、濟州四三和平公園與紀念館等地，也將與濟州教育廳「民主市民教育科」進行座談交流，就四三事件人權與和平的全國化與世界化，以及台灣二二八事件的國際交流，做實務經驗分享。

濟州四三事件始於1947年，警方在濟州島三一節紀念活動中開槍射殺平民，直到李承晚政府執政初期，軍警以「剿共」為名進行掃蕩，許多與武裝勢力無關的平民遭到屠殺、逮捕或拷問，部分村莊甚至被全面焚毀，事件一直持續到1954年才告結束，造成約2.5萬至3萬人死亡。

知韓文化協會表示，這次由台灣民間團體首次主辦的韓國「黯黑行程」活動，未來也會繼續舉辦，招募更多有志青年參與。