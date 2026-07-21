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加拿大野火肆虐 面積相當於比利時國土

中央社／ 蒙特婁20日綜合外電報導
加國正面臨「最嚴重」野火季節之一，全境目前仍有近1000處起火點仍在燃燒。 新華社
加國正面臨「最嚴重」野火季節之一，全境目前仍有近1000處起火點仍在燃燒。 新華社

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，加國正面臨「最嚴重」野火季節之一，全境目前仍有近1000處起火點仍在燃燒，受災面積相當於比利時國土。

綜合法新社與路透社報導，夏季才過一半，加拿大幾乎所有省分與地區都受野火波及。安大略省的大規模野火已迫使大批民眾撤離，濃煙甚至飄散至美國東岸。

安大略省省長福特（Doug Ford）今天表示，全省野火面積已從週末的65萬公頃擴大到73.5萬公頃。部分地區空氣品質已有改善，但美國中西部一些地區，空氣品質仍不健康。

福特表示，正努力撲滅省內190處野火，約1800名居民已從西北部人口稀少的社區撤離。

美國總統川普昨天表示已告知卡尼，加拿大必須進一步控制安大略省的野火。

川普說他與卡尼昨天一同出席世界盃決賽，並就此問題交談。

川普先前曾威脅要對加拿大商品加徵關稅，以懲罰處理野火煙霧不力。卡尼並沒有直接回應，但表示包括美國在內所有國家，面對氣候變遷都必須有更多作為。

福特也說：「與其批評、威脅你們最親密的朋友加拿大，不如想想，也許有一天也會需要我們的幫忙。」

儘管近期降雨抑制野火蔓延速度，但截至今天，加拿大仍有逾200起野火未獲控制。目前已動員5000多名消防員與300輛消防車滅火，軍方亦出動協助。截至目前，已有300萬公頃土地遭野火吞噬。

魁北克省當局表示，美國與法國救援人力已於週末抵達，協助處理西北部「龐大的救災工作量」。

魁北克大學森林研究中心教授貝哲洪（YvesBergeron）表示，「重要的是把心力集中在保護村莊與基礎設施。」

加拿大擁有2億7000萬公頃北方針葉林，占全球北方林帶28%。這些高緯度環境下的森林，易受閃電引發的野火影響，火勢會透過樹冠迅速蔓延，難以控制。

野火

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