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蓋亞那渡輪翻覆尋獲27具遺體 83人仍下落不明
蓋亞那合作共和國官方今天表示，一艘搭載179人的渡輪上週末在外海翻覆，目前已尋獲27具遺體。
路透社報導，這艘名為「巴里馬號」（MVBarima）的渡輪從蓋亞那首都喬治城（Georgetown）駛往西北部村莊波特凱圖馬（Port Kaituma）途中翻覆。蓋亞那國家通訊網今天下午報導已有69人獲救，仍有83人失蹤。
這艘渡輪在18日翻覆。有關當局認為乘客名單有誤，且懷疑會釀成這場災難的原因與船員使用毒品有關。
蓋亞那公共事業與航空部部長因達爾（DeodatIndar）在社群媒體上表示，私人公司VEHSI與埃克森美孚（Exxon Mobil）及當地漁民合作搜尋，到了今天下午已在海底尋獲這艘渡輪。
搜救隊在民間能源業船隻與潛水員的協助下，已將搜索範圍擴大至1040平方公里。
官方表示，船長以及至少一名船員在大麻檢測呈陽性後遭到警方拘留。
總理菲力普斯（ Mark Phillips）已下令調查是否存在制度疏失，並承諾任何有疏失或不當行為的人員都將依法究責。
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