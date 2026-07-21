花豹把人當獵物！印度88歲翁遭拖行500公尺 家屬持棍追趕救不回

印度北方邦近日發生一起致命花豹攻擊事件，一名88歲老翁凌晨在住家附近遭花豹襲擊，並被一路拖行約500公尺。家屬聽見呼救聲後持棍棒追趕，雖成功驚退花豹，但老翁因傷勢過重，送醫搶救後仍宣告不治。當地森林部門已加強巡邏，並規劃設置誘捕籠，防止類似事件再度發生。

根據《印度時報》報導，這起事件發生於21日凌晨4時許，地點位於印度北方邦巴赫賴奇縣卡塔尼亞加特野生動物保護區內的洛丹普爾瓦村，死者為88歲的拉姆．亞達夫（Ram Yadav）。

根據家屬說法，拉姆當時在家裡睡覺突遭花豹突襲，隨後被拖行約500公尺，疑似遭猛獸打算帶回森林作為獵物。孫子蘇拉吉．亞達夫（Suraj Yadav）聽見呼救聲後，立即與家人拿著棍棒衝出屋外並大聲驅趕，花豹受到驚嚇後才棄下獵物，逃回附近森林。

拉姆頸部等部位受重創，森林部門獲報後趕赴現場，先將他送往社區醫療中心，再轉送地區醫院救治，但仍因傷勢過重不治。

不過，巴赫賴奇分區森林官阿普爾瓦．迪克西特（Apoorva Dixit）表示，拉姆是在凌晨外出小便時遭花豹攻擊，而非在住家門廊遇襲，但確認死者遭花豹攻擊後送醫，最終仍傷重身亡。

迪克西特指出，事發地距離森林邊界僅約500公尺，森林部門已啟動緊急援助程序，將先提供家屬經濟協助，並加速辦理相關補償。同時已加強事發地周邊巡邏與監控，並申請設置誘捕籠，待核准後將立即展開捕捉作業，以降低野生動物攻擊居民的風險。