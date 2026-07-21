快訊

搭高鐵出站被攔下！她在月台等朋友3.5小時 差點被罰2500元

陽明交大教授狂砍連襟致死 據傳凶嫌自述有「幻聽幻覺、意識干擾」

謝賢部分遺產「林青霞託管」？官方影迷會吐真相

聽新聞
0:00 / 0:00

花豹把人當獵物！印度88歲翁遭拖行500公尺 家屬持棍追趕救不回

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名88歲老翁21日凌晨在住家附近遭花豹襲擊，並被一路拖行約500公尺，最後因傷勢過重送醫搶救後宣告不治。示意圖／ingimage
印度一名88歲老翁21日凌晨在住家附近遭花豹襲擊，並被一路拖行約500公尺，最後因傷勢過重送醫搶救後宣告不治。示意圖／ingimage

印度北方邦近日發生一起致命花豹攻擊事件，一名88歲老翁凌晨在住家附近遭花豹襲擊，並被一路拖行約500公尺。家屬聽見呼救聲後持棍棒追趕，雖成功驚退花豹，但老翁因傷勢過重，送醫搶救後仍宣告不治。當地森林部門已加強巡邏，並規劃設置誘捕籠，防止類似事件再度發生。

根據《印度時報》報導，這起事件發生於21日凌晨4時許，地點位於印度北方邦巴赫賴奇縣卡塔尼亞加特野生動物保護區內的洛丹普爾瓦村，死者為88歲的拉姆．亞達夫（Ram Yadav）。

根據家屬說法，拉姆當時在家裡睡覺突遭花豹突襲，隨後被拖行約500公尺，疑似遭猛獸打算帶回森林作為獵物。孫子蘇拉吉．亞達夫（Suraj Yadav）聽見呼救聲後，立即與家人拿著棍棒衝出屋外並大聲驅趕，花豹受到驚嚇後才棄下獵物，逃回附近森林。

拉姆頸部等部位受重創，森林部門獲報後趕赴現場，先將他送往社區醫療中心，再轉送地區醫院救治，但仍因傷勢過重不治。

不過，巴赫賴奇分區森林官阿普爾瓦．迪克西特（Apoorva Dixit）表示，拉姆是在凌晨外出小便時遭花豹攻擊，而非在住家門廊遇襲，但確認死者遭花豹攻擊後送醫，最終仍傷重身亡。

迪克西特指出，事發地距離森林邊界僅約500公尺，森林部門已啟動緊急援助程序，將先提供家屬經濟協助，並加速辦理相關補償。同時已加強事發地周邊巡邏與監控，並申請設置誘捕籠，待核准後將立即展開捕捉作業，以降低野生動物攻擊居民的風險。

印度 花豹

延伸閱讀

幼貓被抱上香爐「過爐燻煙」！網怒轟「根本虐貓」 艋舺青山宮道歉了

新竹熱門景點淪廢墟？他PO荒涼現況照 網友震驚喊可惜

深水救壯漢！71歲勇嬤跳河救人拉扯20分鐘 上岸「轉身就走」家人全不知

狼來了！防範山區熊害 日本全家門市試驗性設置「狼型機器人」

相關新聞

錢進美國！從冷戰食譜到好萊塢餐桌，泰國菜如何在美國開枝散葉

在美國，泰國菜可說是僅次於墨西哥菜、中國菜之外最常見的「異國飲食」，大眾對Pad Thai、紅咖哩、酸辣蝦湯也都耳熟能詳，不過相較於三千六百萬墨西哥裔、五百萬華裔在美國所占的人口比例，只有三十萬人口的泰裔其實不到美國總人口的百分之一，令人好奇泰菜是如何在美國開枝散葉，而且泰國餐館數量竟然已達到五千三百四十二家。

匈牙利總理馬札爾的改革之路：修憲讓總統下台，執政黨如何拆解奧班勢力？

匈牙利前總統蘇尤克（Tamas Sulyok）於7月18日正式結束總統任期，也象徵匈牙利前總理奧班的人馬又一位離開權力中心。匈牙利國會於2026年7月13日通過憲法修正案，明令終止時任匈牙利總統蘇尤克的任期。蘇尤克也於7月18日發表聲明回應，批評國會此舉已重創匈牙利法治，但他仍會遵循法律程序簽署修正案、正式下台。此修正案由新任匈牙利總理馬札爾（Péter Magyar）所領導的蒂薩黨（Tisza）以超過三分之二的席次表決通過，並被視為馬札爾政府上任以來，清除前總理奧班（Orbán Viktor）人馬的重要行動之一。

花豹把人當獵物！印度88歲翁遭拖行500公尺 家屬持棍追趕救不回

印度北方邦近日發生一起致命花豹攻擊事件，一名88歲老翁凌晨在住家附近遭花豹襲擊，並被一路拖行約500公尺。家屬聽見呼救聲後持棍棒追趕，雖成功驚退花豹，但老翁因傷勢過重，送醫搶救後仍宣告不治。當地森林部門已加強巡邏，並規劃設置誘捕籠，防止類似事件再度發生。

義大利男高喊「救命」遭警壓制身亡引怒火 波隆那爆警民衝突

義大利一名男子遭警方壓制後死亡，引發外界質疑執法過當，群眾今天在北部城市波隆那（Bologna）示威抗議，警民爆發衝突；...

韓國「禁食狗肉法」倒數！8成食用犬飼養場關閉 45年老店改賣羊肉求生

韓國政府日前通過禁止以食用為目的繁殖、宰殺及販售狗肉的「禁止食用狗肉法」，該法案即將在半年後正式上路。這代表韓國社會持續多年的吃狗肉傳統即將畫下句點。根據日媒朝日電視台報導實地走訪首爾東大門市場一家45年的狗肉老店，直擊業者在法規上路前的轉型陣痛期。

日本花火大會、祭典淪黃牛提款機！票價狂飆6倍 網怒喊：快推實名制

日本才剛結束七月中旬的三連休，各大夏日祭典與煙火大會陸續登場。不過，隨觀光熱潮而來的卻是日益猖獗的票券「黃牛」亂象。據日媒FNN報導，無論是8月高知縣的「夜來祭」，還是剛落幕、在38度高溫下舉行的京都祇園祭，票券遭高額轉賣的情形屢見不鮮，引發民眾強烈不滿，主辦單位也為此傷透腦筋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。