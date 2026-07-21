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顧家好爸爸竟是惡魔！日長照員涉殺害不倫戀母女 塑膠布裹屍棄深山

聯合新聞網／ 綜合報導
奈良市近期發生一起震驚社會的母女雙屍案，已婚嫌犯因涉嫌遺棄屍體遭逮捕。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成
奈良市近期發生一起震驚社會的母女雙屍案，已婚嫌犯因涉嫌遺棄屍體遭逮捕。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成

綜合日媒報導，奈良市名張川岸日前發生一起震驚社會的母女雙屍案，44歲的池田園美與20歲的長女莉園遭人棄屍。現年37歲的已婚嫌犯今北享宏，因涉嫌遺棄屍體遭警方逮捕。

被害人園美生前因腿疾需仰賴輪椅並接受照護，嫌犯今北享宏正好於伊賀市從事長照相關工作，兩人因此結識並發展出不倫婚外情。在鄰居與同事眼中，嫌犯工作勤奮且是個常陪小孩玩耍的「顧家好爸爸」。據友人透露，被害母女相依為命，長女十分體貼母親，感情非常融洽。嫌犯的雙面行徑令周遭親友大感錯愕。

這起命案在母女失蹤前就已出現異常徵兆。2月6日，園美曾報警稱遭可疑男子窺視車內。2月7日，嫌犯替園美報案，指稱她遭陌生男子潑灑不明液體而摔倒撞及頭部。此外，附近鄰居曾在2月上旬聽見長女對著家門外的陌生男子大吼：「滾回去！別再來了」。

2月9日，母女倆與嫌犯三人一同外出，這也是母女最後一次現蹤。隔日，警方為了繼續查訪「潑液體案」前往池田家卻撲空，當時恰巧在門外的嫌犯還向警方謊稱「我也聯絡不上園美」，企圖誤導警方。

隨著長女就讀的大學、伊賀市府及家屬在4至5月間陸續通報無法聯絡與失蹤，警方重啟搜查。7月14日，嫌犯在警方約談中坦承犯行，供稱是自己獨自開著廂型車，將兩人遺體載至具地緣關係的深山河岸邊丟棄。警方隨後於17日在雜草叢中尋獲被塑膠布包裹的兩具遺體。目前，警方正深入追查母女的確切死因，並設法釐清失蹤前夕的「潑液體傷害案」究竟是誰所為，以及是否與本起命案有直接關聯。

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