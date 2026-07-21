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義大利男高喊「救命」遭警壓制身亡引怒火 波隆那爆警民衝突

中央社／ 羅馬20日綜合外電報導
義大利一名男子遭警方壓制後死亡，引發外界質疑執法過當。 路透
義大利一名男子遭警方壓制後死亡，引發外界質疑執法過當。 路透

義大利一名男子遭警方壓制後死亡，引發外界質疑執法過當，群眾今天在北部城市波隆那（Bologna）示威抗議，警民爆發衝突；人權團體與反對黨要求當局徹查真相。

綜合法新社和路透社報導，這起事件令人回想起6年前美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死案，外界也將此案與美國移民暨海關執法局（ICE）執法手段相提並論。

在義大利媒體廣泛流傳的影像畫面顯示，42歲的摩洛哥裔男子法基爾（Abderrahim Fakir）昨天在波隆那遭兩名警察強行壓制後喪命。法基爾5歲時隨家人移居義大利。

影片中，據報患有心臟疾病和氣喘的法基爾不斷高喊「救命、救命，夠了」，當時兩名警察坐壓在他身上，救護人員則在一旁看著。

法基爾停止掙扎後，警方又將他的雙腳綁在一起，過了一、兩分鐘後，警方與救護人員才開始檢查他的生命徵象。

根據媒體報導，當地居民因法基爾行為異常報警，警方抵達現場後告知救護人員，法基爾「正處於精神疾病發作狀態」。

法基爾的姊姊哈蒂嘉（Khadija Fakir）告訴「晚郵報」（Corriere della Sera）：「人不該就這樣死去。警察必須保護我們。如果有人情緒激動，就應設法安撫，而非將其宰殺。」

波隆那檢方已對此案展開調查，並要求檢視涉案員警的密錄器畫面。

這起事件在波隆那掀起抗議潮，社群媒體流傳的畫面顯示，示威者手舉標語，高喊「還法基爾公道與真相！」、「警察是殺人犯」等。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，部分示威者在警察機關附近投擲爆竹，警方則以催淚瓦斯及水砲驅散群眾，還有一群示威者高舉法基爾的照片，以和平靜坐方式表達抗議。

義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）接受國營電視台Rai 1訪問時表示：「任何發表侮辱警察言論的人，都顯示他們既不信任執法機關，也不信任司法制度，這些人應該先了解究竟發生了什麼事。」

義大利極右翼副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）也為警方辯護，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）所屬「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）眾議院黨團領袖比格納米（Galeazzo Bignami）則讚揚涉案員警展現「專業執法」。

不過，參議員庫奇（Ilaria Cucchi）受訪時表示，警方在發生如此「不人道」的事件後仍獲外界「聲援與感謝」，令人作嘔。庫奇的弟弟2009年因輕微毒品罪被捕後，於羈押期間身亡。

隸屬反對黨「綠黨和左翼聯盟」（AVS）的庫奇痛批梅洛尼和其執政聯盟推動「充滿仇恨與種族主義」的政策，助長暴力氛圍。

中間偏左民主黨（PD）參議院黨團領袖伯西亞（Francesco Boccia）告訴「共和報」（LaRepubblica）：「如果右翼想把ICE那一套引進義大利，那他們找錯地方了。我們擁有民主抗體。」

律師史賓納利（Barbara Spinelli）告訴安莎通訊社，法基爾「是一位非常善良、受過良好教育且待人有禮的人」，他合法居留義大利，但一直擔心遭驅逐出境。

史賓納利說：「我告訴他，『我們在義大利，這是個民主國家，這裡的警察會遵守規範』。現在的我已經不知道，以後還能不能再對任何人說不必害怕警察了。」

義大利 警察

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