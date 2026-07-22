拿多少算合理？狂裝賣場免費冰塊恐成竊盜 用途、包材是關鍵

炎炎夏日，許多民眾去超市採買生鮮食品時，會順手取用店家提供的免費冰塊。但是，如果拿著自備的保冷箱狂裝，甚至被店員勸阻仍不理會，這樣的行為便可能觸犯「竊盜罪」。據日媒「FINANCIAL FIELD」報導，超市製冰機提供的冰塊，是為了讓顧客能在回家途中，維持購買的生鮮肉品或冷凍食品的品質。儘管標榜「免費取用」，但這些冰塊依舊是店方管理的財產，並非無主物。

法律上並沒有明文規定「拿超過幾公斤就算違法」，所謂的上限屬於「常識範圍」與店家的規定。合理的取用量應與購買的商品數量成正比，例如只裝一兩袋店家提供的塑膠袋。此外，許多超市也會明文公告「每人限拿一袋」、「僅限購買生鮮食品者取用」或「請使用店內提供的袋子」，顧客都必須嚴格遵守。

如果顧客拿冰塊不是為了保鮮剛買的食材，而是為了帶回家私用，或是裝滿自備的大型保冷箱準備去烤肉、釣魚，這就完全超出了店家的服務目的。尤其是當店員出面提醒「請在常識範圍內取用」時，店方的意願已非常明確。若顧客無視警告繼續狂裝，便會被認定是「違背店家意願強行拿走財物」而可能構成竊盜罪。

過去在日本，就曾有民眾因為狂撈12公斤的免費冰塊，最後依竊盜嫌疑遭逮捕。店家的免費服務需仰賴消費者的公德心才得以持續，若因為私人用途需要大量冰塊，最安全的做法是直接花錢購買市售的衛生冰塊，切勿因為貪圖免費而吃上官司。