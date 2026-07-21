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尷尬又必做…小學生蟯蟲檢查為何消失？專家揭半夜屁股癢原因

聯合新聞網／ 綜合報導
以前小學生必做的尷尬蟯蟲檢查，現在為什麼消失了？ 示意圖／Pakutaso
以前小學生必做的尷尬蟯蟲檢查，現在為什麼消失了？ 示意圖／Pakutaso

早晨揉著惺忪睡眼，要在屁股上貼圓圓、透明的膠紙，這項曾經讓台灣與日本小學生都覺得有點尷尬的「蟯蟲檢查」，如今已在多數校園中絕跡。日本資深教育評論家親野智可等回憶，當時為了顧及學童的自尊心，老師甚至會拿出人偶示範如何貼片，並小心翼翼地處理需要再次檢查的結果，深怕傷了孩子的心。但這項曾經理所當然的檢查，為何現在悄悄退場了呢？

據日媒Aera kids plus報導，目黑寄生蟲館研究員巖城隆指出，蟯蟲檢查退場，最直接的原因就是寄生率大幅下降。1958年起，為了解決戰後衛生環境惡劣帶來的寄生蟲問題，日本開始在學校進行相關檢查。隨經濟起飛、洗衣機普及，衣物與寢具的清潔度大幅提升，加上校園宣導見效，1964年仍高達25%的寄生率，到了2015年已跌至0.1%左右。因此，自2016年度起，蟯蟲檢查便不再是日本小學健檢的必備項目，台灣的情況也類似。隨著生活水準提高、農業改用化學肥料減少傳染，校園寄生蟲問題已大幅改善。

雖然蟯蟲威脅大減，但牠們獨特的生存方式依然令人吃驚。蟯蟲的卵極小，經常透過沾染的手指或食物悄悄進入人體。最嚇人的是，每當夜深人靜宿主熟睡時，雌蟲便會悄悄爬出肛門周圍，一次產下高達一萬顆卵，這也是為何感染者常在半夜感到肛門搔癢的原因。

日本網友分享，小學時班上一位女同學因為無法順利取樣，情急之下拿父親的屁股「代貼」，沒想到交回學校後驗出陽性反應，不知情的校方急忙將女同學叫去保健室複檢，鬧出了一場烏龍。雖然現代社會已很少發生蟯蟲危機，但專家也提醒，一旦發生重大災難、衛生條件惡化，寄生蟲問題仍可能捲土重來，不能掉以輕心。

寄生蟲 小學生 校園 日本

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