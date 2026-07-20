西班牙今年最大野火續蔓延 快要燒掉一個台北市面積

西班牙中部瓜達拉哈拉省的野火失控延燒，今天已邁入第5天，成為今年最大規模的火災。氣象單位則警告，一波即將來襲的熱浪將提升全國大部分地區的火災風險。

路透社報導，西班牙及南歐地區正面臨日益嚴峻的野火季，科學家指出，這個趨勢與氣候變遷有關。

不到兩週前，西班牙阿梅里亞省（Almeria）貝達爾（Bedar）附近的野火才造成13人罹難。該起事件也是西班牙數十年來最致命的火災之一。

目前瓜達拉哈拉省（Guadalajara）拉米耶爾拉（LaMierla）的野火已延燒超過2萬6000公頃，當局今天疏散另外3座市鎮，截至目前已有超過1000名居民撤離家園。

卡斯提亞曼加自治區（Castilla-la Mancha）主席賈西亞－帕赫（Emiliano Garcia-Page）表示，將近30個聚落被野火包圍，凸顯消防人員面臨的嚴峻挑戰。他還說，保護人命與防止火勢蔓延至住宅及市區，仍是當前首要任務。

西班牙國家氣象局（AEMET）指出，今年第3波熱浪預計至少會持續到23日，東南部內陸大片地區將突破攝氏40度，把野火風險推升至極端等級。

隨著來自非洲的乾熱空氣北移，部分地區23日前氣溫恐飆升至攝氏42至44度。氣象局也警告，東部山區可能出現乾雷暴。

今年西班牙是受火災影響最嚴重的歐盟國家。根據歐盟機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）的野火監測服務，2026年西班牙全境已有10萬4423公頃的土地遭焚毀，遠高於法國的4萬1781公頃。