從貨櫃屋到希望據點 台僑10年守護南非童為永續賦能

南非台灣僑界日前募集物資，並於意義深遠的曼德拉日在豪登省的茨龐照護中心舉辦捐贈禦寒衣物等用品送暖活動。活動主辦人告訴中央社，茨龐未來的發展方向定位為「永續賦能」，透過教育、健康、技能與產業，協助整個社區逐步建立自立、自主發展的能力。

南非台僑阮耀鋒、鄭雅豐夫婦及女兒阮筱淇、阮鈺喬在僑界發動募捐，並串聯南非華人婦女會、跨國政商與民間力量送暖，募得大批糧食、衣物、醫藥品和生活用品等，於7月18日的曼德拉日舉行捐贈活動，關懷茨龐照護中心（Tshepang Care Centre）逾300名兒童與社區居民。

活動當天安排啟勝舞獅團表演。宏碁創辦人施振榮也跨海響應，並以英文錄製影片，支持永續能源合作夥伴阮耀鋒一家發起的活動。他分享母親自幼教導他成為「對社會有用的人」，鼓勵兒童持續學習並充實自己，思考如何幫助他人，將來能回饋社會。

更特別的是，台灣友邦史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）透過影片表達祝福，他說，曼德拉的價值持續啟發世界各地民眾，即使人生起點面臨困難，過去也不會決定未來，「你們有能力塑造自己的命運」。

戴羅素也勉勵兒童秉持尊重、同理、關愛、社區互助及烏班圖（Ubuntu）精神。這些非洲價值有助鞏固家庭、凝聚社區，並培養負責任的公民。他也感謝照護人員、志工及社區長期陪伴兒童，並肯定阮耀鋒一家人持續關懷弱勢兒童、促進社區連結。

駐南非代表處經濟組長羅清榮代表出席。他表示，曼德拉日鼓勵民眾投入至少67分鐘服務社會，向南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）奉獻公共服務67年致敬。

他引用非洲諺語「想走得快，就一個人走；想走得遠，就一起走」，表示代表處與當地台灣社群透過毛毯、糧食及生活用品傳遞關懷，台灣與南非正攜手同行。

目前正就讀成功大學醫學系二年級的阮筱淇向中央社表示，她首次造訪茨龐照護中心時仍是小學生，當時只有幾間沒電的貨櫃屋；如今中心已擴大設有縫紉部門、烘焙坊及圖書館。

她說，「Tshepang」意為「希望」。中心未來在經濟賦能方面，他們希望建立社區的「自我造血」能力。目前已推動裁縫培訓中心及社區麵包房兩項計畫。未來希望發展織品的自有品牌創造穩定收入與更多就業機會；麵包房則將提供社區平價食品，同時將營收回饋照護中心的日常營運，逐步朝向自給自足的目標邁進。

阮筱淇透露，她正規劃推動「健康長征（LongWalk to Health）」計畫，希望透過健康教育、復健訓練、慢性疾病預防及醫療資源連結，建立跨世代健康支持網絡，讓顧家的長輩有更好的健康生活，孩子才有穩定的成長環境。

活動當中還有學生志工協助兒童貼上「TeamTaiwan」暫時性紋身貼紙，大受歡迎。活動尾聲，全體參與者一同唱跳「Team Taiwan」主題曲，呈現台灣僑民以長期陪伴扎根社區、累積互信的民間力量。

茨龐照護中心位於豪登省（Gauteng）滕比薩（Tembisa），由莎拉．西比亞（Sarah Sibiya，暱稱Mama Sarah）與家人於2012年創立，最初為缺乏固定餐食的兒童提供每日一餐及日間安全照顧，現已擴大到推動生活技能培訓與社區計畫。