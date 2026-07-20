日本首例！京都八幡女市長 休16周產假引國際關注

日本京都府八幡市現年35歲的市長川田翔子從今天開始休16周的產假，被認為是日本全國首位在任內休產假的地方政府首長。

朝日放送（ABC電視台）報導，川田翔子先前已於今年5月宣布將請產假，預產期為9月中旬，自7月20日起至11月上旬為止，共休約16周的產前及產後假。

川田翔子休假期間，將由副市長能勢重人代理市長職務。本次川田翔子請產假的情況，比照因疾病或事故設置職務代理人的情況辦理，其市長薪酬不會減少。

川田翔子表示：「我希望這能成為女性參政向前邁出的一步，讓管理職或組織高層的人，也能夠更積極面對生育這項人生抉擇。」

報導補充，川田翔子在產假結束後不會請育嬰假，而是計劃透過遠距辦公與彈性工時等方式，來兼顧育兒與市政工作。

「朝日新聞」報導，川田翔子請產假消息一出，海外媒體便接連報導日本國內的反應與現狀。

報導指出，在歐美地區，擔任要職的女性請產假是極為普遍的事，因此對於這件事竟然成為全國性新聞，以及社群媒體上出現部分批評的聲音，海外媒體都以驚訝的角度報導此事。

「紐約時報」6月28日的電子版新聞中，便以「日本市長請產假，引發部分男性憤怒」為題報導。

文章中提到，川田翔子是日本首位在任期內請產假的政府首長，她的這項決定引發職場性別歧視的討論。她被部分官員和學者讚譽為「先驅者」的同時，另一方面，在「男性主導」的社會中，也有部分聲音批評她「不負責任」、「將私生活置於選民之上」。

此外，報導也指出了日本女性生育的現狀。文中解釋，日本社會對年輕母親的歧視依然普遍存在，甚至因此出現了「MATAHARA（マタハラ）」這個詞彙，即針對懷孕、生育女性的職場騷擾。

其他歐美媒體也在6月至7月相繼報導此事。美國有線電視新聞網（CNN）指出：「這件事凸顯了在男性主導的職場文化與政治體系中，男女之間依然根深蒂固且顯而易見的差距。」

「衛報」也報導稱：「在其他許多國家根本沒人在意的事，在日本卻成了重大新聞。」

英國廣播公司（BBC）則指出，截至去年，日本地方自治體首長中女性比例僅占4%。雖然在2025年10月，日本出現了首位女性首相，但政府在推動女性參與政治方面的措施仍有不足，日本政府也常因此備受批評。

八幡市政府表示，至今已接受了近10家海外媒體的面對面或線上採訪，其中關於「公布請產假後的社會反應」以及「未來女性參政」等問題最多。

川田翔子表示，當她向海外媒體的記者詢問歐美的狀況時，有記者說明，在政治或經濟領域擔任組織首長的女性請產假是「理所當然的，根本不會成為新聞」。

川田翔子對此表示：「這讓我再次深刻感受到，如果繼續沿用日本現有的制度設計，將難以真正落實男女共同參與政治與社會。」