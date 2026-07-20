不用養牛也有牛奶！科學家成功讓植物長出「乳蛋白」

【台灣醒報記者楊程翔綜合報導】

未來乳製品或許不再需要乳牛！近日發表的研究是在植物細胞內形成與天然牛奶相似的酪蛋白微胞，可望取代傳統乳製品，主要是原本植物奶中缺少牛奶的關鍵蛋白質「酪蛋白」，較難以取代牛奶製作乳酪、優格等乳製品。學界盼藉此新技術可減少畜牧業對環境的影響，並為無動物乳製品開闢新方向。

基因研究突破

根據《地球報》報導，美國研究團隊將牛隻酪蛋白基因導入植物，使植物細胞成功合成酪蛋白，並進一步組裝成天然牛奶中才會出現的酪蛋白微胞。酪蛋白約占牛奶蛋白質的八成，是乳酪凝固、優格質地及乳製品口感的重要來源，也是現有燕麥奶、豆奶等植物奶無法完全取代牛奶的重要原因。

全球畜牧業溫室氣體佔人為碳排量12%，其中62%來自牧牛。研究指出，若能以植物取代乳製品，可望降低畜牧業對土地、水資源及溫室氣體排放的消耗，但目前仍需進一步提升蛋白質產量及驗證量產可行性。

無動物乳蛋白競爭

根據《FoodNavigator》報導，目前無動物乳蛋白產業主要是採用精準發酵技術，透過酵母等微生物製造與牛奶相同的蛋白質。如美國新創公司Perfect Day已利用精準發酵技術生產乳清蛋白，應用於冰淇淋、蛋白飲品等產品；以色列新創公司Remilk則製造包含酪蛋白等的乳製品原料，並用在無乳莫札瑞拉起司等食品。

然而，精準發酵仍需面對大型發酵設備成本、產能擴張及產品價格等問題。因此，此次植物生產酪蛋白研究提供了另一個酪蛋白供應選項，與現有的精準發酵技術競爭。

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