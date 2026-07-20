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新加坡官員請辭 承認與女性「互動失當」

中央社／ 新加坡20日專電

新加坡內政部高級政務部長費紹爾坦承與女性民眾「互動失當」而辭去政治職務與國會議員，並退出執政黨。

新加坡總理黃循財今天發表聲明，約一個月前總理公署收到一名女性民眾來函，反映她與費紹爾（Muhammad Faishal Ibrahim）之間的互動；當局展開調查期間，發現兩人大部分互動透過網路訊息進行，也曾在公開活動場合碰面，其後雙方互提騷擾指控，案件因此交由警方處理，當局認為雙方未觸犯任何刑事罪行。

然而，聲明指出，費紹爾坦承該行為未符合新加坡政治職務持有者及國會議員應有的標準，因此決定請辭。新加坡總理公署也公開費紹爾辭職信，他在信中承認自己與一名女子互動時「判斷失當」，未能及早劃清更明確界線，並強調兩人沒有也無意產生親密關係。

58歲的費紹爾2006年加入政壇當選集選區議員。他從2012年起擔任政務官，最初任職於衛生部和交通部，之後也曾在教育部、社會及家庭發展部任職。2025年新加坡國會大選後，費紹爾升任內政部高級政務部長，並主管宗教相關事務。

新加坡自1965年獨立以來，針對貪腐或醜聞事件採取零容忍態度，內閣部長貪污、高級公務員涉案很快會被調查起訴、控上法庭。執政黨人民行動黨從政者大多穿著白色上衣出席公開場合，欲讓民眾留下廉潔印象的想法可見一斑。

新加坡當局打造清廉形象，法治嚴明，但2023年前國會議長陳川仁爆失言、婚外情等醜聞後辭職下台，另2024年前交通部長易華仁（S. Iswaran）承認在職期間收受禮物遭判刑，都受到外界矚目。

新加坡 黃循財 內政部

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