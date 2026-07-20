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美國規定趨嚴 印度年輕人顛覆傳統赴歐洲留學

中央社／ 清奈20日綜合外電報導

隨著印度與歐盟貿易協定的人員流動條款生效，加上美國移民相關規定趨嚴，許多印度年輕人正重新思考「美國夢」，愈來愈多人選擇前往歐洲留學。

路透社報導，來自印度清奈的22歲工程系畢業生施里尼凱坦（A. Shrinikheathan）打破家族赴美留學的傳統，選擇前往德國攻讀碩士學位。

他目前正在學習德語並準備語言能力檢定，德國低廉的留學成本以及傳統上強大的產學連結，深深吸引著他。

施里尼凱坦說，「世界正走向多極化，以前大家都在談美國」，很高興可以在「貴得離譜」的美國和加拿大以外，有其他留學選擇。

若這種趨勢持續下去，可能將重塑全球留學生流向。在歐洲聯盟（EU）積極吸引青年人才，以彌補人口老齡化帶來的勞動力短缺之際，歐洲正逐漸成為印度學生眼中，替代北美洲的可行選擇。

根據教育顧問公司KC Overseas資料，歐洲不僅在學費上比美國低50%至80%，生活費用也比較低，進一步減輕求學負擔。

一名歐盟官員在給路透社的聲明中表示：「歐盟已成為印度學生的主要留學目的地。印度學生帶來了創業家精神、文化多元性和卓越的研究能力…這種趨勢將持續成長，有利於歐洲人才庫，也有利於印度在全球具競爭力的勞動力。」

印度政府數據顯示，印度海外留學生人數已從2023年的90.8萬人，降至去年約62.6萬人，原因是學生對美國、澳洲和英國等熱門留學目的地在簽證規定上趨嚴及費用攀升感到卻步。

上週，華府當局進一步收緊外國學生簽證期限，這是川普去年1月上任後展開大規模移民行動的一環。

印度 歐洲 美國

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