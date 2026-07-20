快訊

「再驗出2批不合格」卓揆公布油品檢驗結果 一周內完成調查

謝賢過世享壽89歲！謝霆鋒首發聲證實「不要哭」黑底白字全文曝光

大盤剛破季線…但高價股已崩跌 這幾檔更摔破年線大關

聽新聞
0:00 / 0:00

「蟑螂」運動號召遊行萬人響應 印度警方揮警棍驅離

中央社／ 新德里20日綜合外電報導
在印度新德里，蟑螂人民黨（CJP）的支持者們舉著標語牌，參加向議會進發的抗議遊行，要求聯邦教育部長因考試試卷洩露違規行為而辭職。 歐新社
在印度新德里，蟑螂人民黨（CJP）的支持者們舉著標語牌，參加向議會進發的抗議遊行，要求聯邦教育部長因考試試卷洩露違規行為而辭職。 歐新社

印度由青年主導的「蟑螂」運動支持者今天齊聚首都新德里，儘管有關當局拒絕批准這場抗議活動，他們仍試圖遊行前往國會，遭到警方揮舞警棍驅趕。

路透社報導，這場持續數個月的運動與計劃中的抗議活動，被視為公眾對總理莫迪（Narendra Modi）第3任期構成的最大挑戰。這個運動在社群媒體吸引數以百萬計的支持者響應，隨後影響力逐漸擴大。

警方18日決定強行將絕食運動人士王曲克（SonamWangchuk）送醫，進一步激化示威聲勢，數以千計的支持者徹夜湧入位於新德里市中心的抗議地點曼塔天文台（Jantar Mantar），準備在國會季風會期開議日發起遊行。

德里副警察局長夏瑪（Sachin Sharma）告訴路透社，德里警方已與「蟑螂人民黨」（Cockroach JantaParty, CJP）成員舉行會談，但雙方未達成共識。

他說：「抗議地點被擠得水洩不通，這可能導致意外發生。」他補充表示，今天早上，現場約有1萬名抗議人士。

此外，數十名警察與準軍事安全人員也進駐現場，如果執意舉行遊行，國會附近地區可能發生對峙局面。

電視畫面顯示，警方在設置重重路障的區域，以警棍驅趕部分抗議者。

德里警方否認曾使用武力，表示「正採取專業方式處理抗議活動」。

抗議群眾冒雨和平抵達德里市中心時，高喊「下台、下台」、「普拉德漢（Dharmendra Pradhan）下台」、「莫迪下台」的口號，矛頭直指教育部長與總理。

蟑螂人民黨首席發言人達斯（Saurav Das）接受國際亞洲新聞社（ANI）訪問時表示：「當局試圖促成我們與政府展開協商…他們來得太晚了，但我們仍敞開心胸，表示願意與他們交談。」

蟑螂人民黨運動起因於今年5月全國醫學院入學考試考題外洩，這起事件影響超過200萬名學生，導致他們被迫參加重考。

分析家表示，蟑螂人民黨運動的崛起反映印度青年對各種議題的不滿，包括青年失業率居高不下、考試試題經常外洩。

政府數據顯示，2025年15歲以上人口的失業率為3.1%，但15到29歲人口的失業率達到9.9%，其中，城鎮地區失業率為13.6%，農村地區則為8.3%。

新德里 印度 國會

延伸閱讀

毒油案延燒！藍小雞聚集凱道前靜坐絕食 穿「黑衣」批中央政府已死

影／連線中飛天蟑螂身上爬！美女記者面不改色播完 網敬佩：太專業

總統維安史最特別的一頁！2012 年馬英九遭丟鞋後「捕鞋網」竟成警方標配

曼谷酒館惡火已32死：泰國消防安全的老問題重演？

相關新聞

「蟑螂」運動號召遊行萬人響應 印度警方揮警棍驅離

印度由青年主導的「蟑螂」運動支持者今天齊聚首都新德里，儘管有關當局拒絕批准這場抗議活動，他們仍試圖遊行前往國會，遭到警方...

野火肆虐南法 居民150人被迫撤離

法國南部今天一場延燒迅速的野火讓數十戶民宅被迫撤離。有關單位表示，已出動逾600名消防員與一個空中滅火機隊，全力遏止火勢...

西方超現實主義的權力對話：男性凝視與女性主體的百年流變

在2026年台北市立美術館的「超現實主義：對話中的世界」中不只梳理了這個藝術流派的起始與經典作，更展出過去也曾參與其中，但被隱沒在歷史潮流中的女性超現實藝術家，以及戰後女性主義、現代藝術批判的風潮崛起後，各種針對超現實經典的「反動」與「解構」，這兩股脈絡的並置與對話則是該展覽十分有趣的看點。

當被迫停下來...跑了一輩子的他們 才知失去了什麼

在傑米．潘札瑞拉成年後的大半人生中，她幾乎每天都跑步，常常沉浸在自己的思緒中，幾乎察覺不到自己的身體。「我感覺自己像一匹馬--自由而狂野，」她說。「那幾乎就像在做夢。」多年來，她完成了五場馬拉松和超過20場半馬拉松。

訂Airbnb遇AI「照騙」以為環境溫馨有植物…實況陰暗設施門鎖壞 受害家庭傻眼

許多人去旅行前預訂住宿，都會先瀏覽房間照片，看過環境才會決定是否作出選擇，但小心遇上「照騙」...

當世界開始限制青少年使用社群媒體：各國應立法跟進，還是持續觀望？

2026年6月初，馬來西亞正式執行針對未滿16歲兒童的社群媒體帳戶禁令，這是去年通過《2025年網路安全法》的一部分。馬國新措施包括對現有用戶進行年齡驗證，未滿16歲將不能繼續使用，不守規定的社群媒體企業可受最重1千萬令吉（約合台幣7887萬元）的罰款，這也使大馬成為印尼之後第二個實施青少年網路社交管制的亞洲國家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。