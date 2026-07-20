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野火肆虐南法 居民150人被迫撤離

中央社／ 馬賽19日綜合外電報導
法國南部今天一場延燒迅速的野火讓數十戶民宅被迫撤離。有關單位表示，已出動逾600名消防員與一個空中滅火機隊，全力遏止火勢蔓延。 路透
法國南部今天一場延燒迅速的野火讓數十戶民宅被迫撤離。有關單位表示，已出動逾600名消防員與一個空中滅火機隊，全力遏止火勢蔓延。 路透

法國南部今天一場延燒迅速的野火讓數十戶民宅被迫撤離。有關單位表示，已出動逾600名消防員與一個空中滅火機隊，全力遏止火勢蔓延。

法新社報導，受強風及連日極端高溫後的乾燥植被所助長，這場野火在地中海沿岸瓦爾省（Var）德拉吉尼昂（Draguignan）鎮附近竄出。

當地政府表示，這場大火燒毀10棟住宅，另有9棟受損，並造成1名消防員輕傷。

野火發生之際，法國南部正遭逢另一波熱浪侵襲；瓦爾省部分地區18日氣溫一度飆破攝氏40度。

火勢先在當地塔拉多（Taradeau）鎮燒毀約60公頃，隨後竄燒至鄰近的阿爾讓河畔萊薩爾克（LesArcs-sur-Argens），該鎮不到2小時內遭野火燒毀120公頃土地。

瓦爾省省長巴柏（Simon Babre）告訴法新社，當局獲得4個鄰近省分支援，出動約615名消防員；另有5架Canadair滅火飛機、4架滅火直升機及2架Dash飛機投入救火。

隨著火勢逼近市區邊緣，當局從2個遭野火波及的城鎮撤離150名居民，並將他們安置在1處社區活動中心及1所學校。

截至19日深夜，野火已燒毀將近200公頃土地，儘管有關單位表示情況對滅火「有利」，但火勢仍尚未完全受控。

地中海 法國 熱浪

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