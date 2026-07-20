野火肆虐南法 居民150人被迫撤離

在2026年台北市立美術館的「超現實主義：對話中的世界」中不只梳理了這個藝術流派的起始與經典作，更展出過去也曾參與其中，但被隱沒在歷史潮流中的女性超現實藝術家，以及戰後女性主義、現代藝術批判的風潮崛起後，各種針對超現實經典的「反動」與「解構」，這兩股脈絡的並置與對話則是該展覽十分有趣的看點。

2026-07-20 11:24