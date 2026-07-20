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宛如巨大冰屋 法國漂浮研究站展開北極科研任務

中央社／ 法國羅里昂19日綜合外電報導

一座外型宛如巨大鋁製冰屋（igloo）的漂浮研究站今天自法國啟航，展開一項長期北極科研任務，未來將隨著極地海冰漂流，在地球環境最嚴酷的地區之一進行考察。

法新社報導，這座名為「塔拉極地站」（Tara PolarStation）的研究站採用特殊外觀設計，可承受海冰擠壓，並隨浮冰受控漂流數月，以研究北極生物多樣性及氣候變遷帶來的影響。

這座研究站雖在法國建造，但此次科學考察共有來自德國、加拿大、西班牙、美國、瑞士和日本等12國約30個研究機構參與。

塔拉海洋基金會（Tara Ocean Foundation）執行長特魯布雷（Romain Trouble）說：「北極是一片研究仍相當有限、卻已發生重大變化的海洋，它正在經歷劇烈轉變。」

「如果每年只在那裡待兩個月，就無法真正了解當地環境。」

塔拉極地站自法國西部羅里昂港（Lorient）啟航，法國漁業部長夏波（Catherine Chabaud）前來送行，數以百計民眾也在碼頭揮手歡送。

這座宛如架設在大型浮具上的冰屋不僅能承受海冰擠壓，還能在攝氏零下52度的低溫環境中運作。

塔拉極地站預計8月中旬起在破冰船引導下，沿俄羅斯海岸向東航行，9月初將被封入浮冰，以每天平均約10公里的速度漂流，預計於2027年底抵達格陵蘭與斯瓦巴（Svalbard）之間的弗拉姆海峽（FramStrait）。

相關計畫預計在2026年至2045年間每兩年執行一次，共進行10次考察任務。

塔拉極地站冬季將搭載12人，其中包括6名科學家，夏季則增至18人。

科學家將透過船體開口及各式儀器，採集超過1萬份海水、大氣及海冰樣本。

特魯布爾說：「北極擁有獨特且高度適應當地環境的生物多樣性，一旦環境改變，這種生物多樣性可能會消失。」

他警告說：「我們甚至可能還來不及完整記錄，就失去地球生命演化史中的一整個篇章。」

北極 法國 德國

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