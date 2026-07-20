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日本海之日變調 酷暑、缺工致海水浴場10年減逾1成

中央社／ 東京20日綜合外電報導

今天是日本國定假日「海之日」，但受到休閒活動多元化、酷暑、人手不足及物價高漲等因素影響，截至2025年的10年間，日本全國海水浴場已減少1成以上。

日本「讀賣新聞」報導，在大阪府岬町的淡輪海水浴場，現場已設立起告示牌，公告今年禁止下水。

負責營運該浴場的淡輪漁協理事長福本勝也，於本月中旬透露無奈的現實：「遊客大量流失，赤字不斷擴大。我們認為實在無法再繼續營運下去了。」

這座歷史悠久的海水浴場開業於1904年。2016年時，遊客數曾達到10萬1000人次，但到了2025年，卻銳減至3萬3000人。

過去淡輪海水浴場通常會配置20名負責安全巡邏與停車場管理的人員，但現在連維持20名人員都面臨困難，此時又遭逢物價高漲衝擊，更是雪上加霜。

除此之外，淡輪海水浴場更衣設施的搭建與拆除費用、以及不斷攀升的人事成本，導致每年出現數百萬日圓虧損。

海水浴場的沒落，也波及到地方經濟。

岬町旅館「夕陽之宿龍宮館」的85歲老闆娘惋惜地表示：「過往的住客中不少是來海水浴場玩的遊客，如果海水浴場能照常開放就好了。」

在大阪府內4處海水浴場中，阪南市的箱作海水浴場今年夏天也決定取消開放。主因是遊客數已從1990年巔峰時期的20萬3000人次，縮減至當年的1/10，營運人手招募也變得極為困難。

根據日本觀光振興協會的調查，2016年時全日本共有1111個海水浴場，但到了2025年已減少13%，降至966個。

日本氣象廳的數據則顯示，去年6至8月的平均氣溫比過去30年的平均值高出2.36度，創下1898年統計以來的最高紀錄。

部分地方政府認為：「近年酷暑導致出門的民眾變少，這也是大眾遠離海水浴場的主因之一。」

除了經濟與社會因素，海洋環境的改變也是造成海水浴場倒閉的原因。

位於茨城縣鉾田市的大竹海岸鉾田海水浴場，今年夏天因沙灘遭嚴重侵蝕，難以確保遊客安全，因而取消開放。雖然去年在海水浴場正式開放前，曾緊急運來大量砂土補灘，但僅一年的時間就全被海浪沖走。

根據管理該海岸的縣府河川課指出，全球暖化導致海平面上升、波浪衝擊變強，使得沙灘逐漸流失。目前相關單位正在從根本上研擬解決對策。

而在宮城縣石卷市的渡波海水浴場，自2024年起，海灘上便持續漂來大量牡蠣殼，這已是該浴場連續第3年不開放。

今年6月，雖然有數百名志工協助撿拾牡蠣殼，讓沙灘一度恢復乾淨，但不到一個月又變回原狀。

石卷市觀光政策課負責人表示：「目前還看不到根本上的解決辦法。未來我們將持續傾聽地方居民的意見，評估該如何處置。」

面對經營困境，也有部分海水浴場靠著別出心裁的企劃成功吸引遊客。

鳥取縣米子市的皆生溫泉海遊海灘，在2025年創下了近年來最高的遊客數紀錄，晝夜合計共吸引了9萬3000人次。

他們在7至8月的夜間舉辦尋寶活動與煙火大會，米子市觀光協會事務局長石倉准次郎表示：「以前就算什麼都不做，遊客也會主動上門，但現在必須多花心思。我們希望將重心放在讓大家可以盡情遊玩的夜間活動，以及各年齡層、四季皆可參與的企劃。」

神戶市須磨區的須磨海水浴場，則將重點放在提升整體的遊樂品質與安全管理。

該浴場自2011年起便明令禁止露出刺青，或在指定地點以外吸煙；2024年起，更透過條例立法，若水上摩托車或娛樂用遊艇闖入禁止區域，將會面臨罰款。19日當天，現場依然湧入大量遊客。

另外，曾受2011年東日本大震災影響而長期關閉的福島縣浪江町請戶海水浴場，將於今年8月睽違16年再度開放。

震災後，由於大量碎石與木材漂流至沙灘上，長期無法開放游泳。但當地居民多年來持續淨灘活動，並自2024年起陸續舉辦美食市集等活動，為重新開放做準備。

町觀光移住課課長佐藤貴徳表示：「這真的是大家盼望已久的事，終於能重新開放海灘，我們非常高興。很期待迎接眾多遊客到訪。」

長期研究海洋休閒娛樂的東京海洋大學中原尚知教授指出：「像是看風景、品嚐在地海鮮等，人們到海邊並非只有游泳一種目的。海水浴場營運方必須善用當地的地理位置與自然資源，向大眾傳遞每個地區海洋的特色與魅力。不必將目光局限在夏天，若能規劃全年活化轉型，海水浴場仍有機會重拾昔日榮景。」

國定假日 日本

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