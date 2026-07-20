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仁川酷澎物流中心大火 延燒逾50小時仍未撲滅

中央社／ 首爾20日專電

韓國仁川酷澎（Coupang）物流中心18日發生火災，經過逾50小時仍未撲滅，不過今天因下雨加快速度，消防當局在確保現場安全、防範建築物可能倒塌的同時，持續滅火作業。

根據韓聯社報導，據仁川消防本部今天消息，18日上午6時54分左右在西海區石南洞Coupang第32物流中心發生的火災，即使發布國家消防動員令，動員周邊城市的消防設備與人力，截至今天上午10時30分已延燒超過51小時，火勢仍未撲滅。

消防當局原本昨天上午預估，可於當晚11時左右完成初步滅火，但因物流中心存放大量可燃物，且內部結構複雜，導致滅火作業遭遇困難。不過仁川地區今天下雨，在一定程度上降低了火場高溫，物流中心部分區域火勢也已受控，使滅火作業得以加快。

物流中心2棟建築中，其中1棟的大部分火勢獲控制，另1棟則仍持續冒出大量黑煙。消防人員表示，「我們正全力投入，希望今天內完成初步滅火，但目前仍難以預估具體完成時間」。

為避免災害擴大，西海區自昨晚11時起，針對物流中心坡道區半徑116公尺範圍發布的居民撤離令，目前仍持續生效。撤離對象僅包括酷澎南側的商場及工廠，不包含住宅區，現場執勤的警察及消防員也不在撤離範圍內。

設於2間國小的臨時避難所，目前分別安置46戶（75人）及50戶（103人），部分居民雖非撤離令對象，但因擔心煙霧及粉塵影響，自行前往避難所避難。

火災 韓國

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