韓國「禁食狗肉法」倒數！8成食用犬飼養場關閉 45年老店改賣羊肉求生

韓國政府日前通過禁止以食用為目的繁殖、宰殺及販售狗肉的「禁止食用狗肉法」，該法案即將在半年後正式上路。這代表韓國社會持續多年的吃狗肉傳統即將畫下句點。根據日媒朝日電視台報導，記者實地走訪首爾東大門市場一家45年的狗肉老店，直擊業者在法規上路前的轉型陣痛期。

記者在觀光客絡繹不絕的東大門市場，拐進一條不起眼的狹小巷弄後，便能看見一家已經在當地經營許久的狗肉料理專門店。即使離用餐時間還早，員工們早已忙進忙出地備料。採訪當天恰逢韓國傳統習俗中用來進補的「伏日」，許多當地饕客為了在酷暑中增強體力而特地前來大啖狗肉，店內生意興隆，甚至一度座無虛席。一名正在用餐的顧客受訪時滿意地表示：「這毫無疑問是高蛋白、肉質極佳的肉品，吃起來的口感和味道，確實與其他肉類截然不同。」

不過，這樣高朋滿座的光景即將走入歷史。自從韓國當局拍板制定禁食狗肉相關法案後，短短兩年半的時間內，全國已有高達八成以上的食用犬飼養場黯然關閉。這波上游農場的倒閉潮，直接大大影響下游的餐飲業者。該家狗肉專賣店老闆無奈大嘆，現在的進貨成本比起法案制定前，已經狂飆近4倍之多。他苦笑著說：「如果不大幅調漲餐點價格，現在根本毫無利潤可言，幾乎可以說是做賠本生意。我也不知道這家店還能不能撐到秋天？還是年底就要就得關店？」

為了在法規正式上路後繼續求生，這家老字號也不得不向現實低頭，尋找轉型之路。從今年開始，店家在菜單中加入了羊肉料理，希望能藉著相似的滋補效果來留住老顧客。近年來，隨著「寵物犬是家人」的觀念在韓國社會日益普及，這項傳統的食補文化，很可能抵擋不住時代的洪流，逐漸消失。