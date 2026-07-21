日本花火大會、祭典淪黃牛提款機！票價狂飆6倍 網怒喊：快推實名制

日本才剛結束七月中旬的三連休，各大夏日祭典與煙火大會陸續登場。不過，隨觀光熱潮而來的卻是日益猖獗的票券「黃牛」亂象。據日媒FNN報導，無論是8月高知縣的「夜來祭」，還是剛落幕、在38度高溫下舉行的京都祇園祭，票券遭高額轉賣的情形屢見不鮮，引發民眾強烈不滿，主辦單位也為此傷透腦筋。

以日本三大花火大會之一的「新潟長岡花火大會」為例，去年才有一名務農男性因以5倍高價轉賣遭逮，今年竟又出現原價3.2萬日圓（約台幣6386元）的觀覽席，被炒作到幾乎是原價的6倍、高達18.5萬日圓（約台幣3萬7千元）。

此外，預計湧入百萬人的「隅田川花火大會」，原價2.7萬日圓（約台幣5388元）的三人套票也被哄抬2倍，變成5.9萬日圓（約台幣1萬2千元），甚至連免費發放的貴賓公關票都遭人以8萬日圓（約台幣1萬6千元）變賣。對此，雷法律事務所律師河西邦剛警告，只要轉售價高於定價，即使只貴了1日圓，都可能觸犯《票券不正當轉賣禁止法》，過去就曾有遭逮捕的先例。

面對防不勝防的黃牛，日本網友紛紛強烈要求主辦方必須從「購票方式」下手改變。有網友直言，防堵黃牛不能光靠道德勸說，必須全面實施實名制登記、入場強制核對身分、採用臨場才顯示的動態QR Code，並設立官方的「原價退換票平台」。同時，規定轉賣網站下架溢價票券並審查賣家身分，唯有讓黃牛無利可圖，才能有效杜絕歪風，讓真正想參加活動的人能夠參與。