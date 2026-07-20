訂Airbnb遇AI「照騙」以為環境溫馨有植物…實況陰暗設施門鎖壞 受害家庭傻眼

許多人去旅行前預訂住宿，都會先瀏覽房間照片，看過環境才會決定是否作出選擇，但小心遇上「照騙」！加拿大渥太華男子保羅（Paul MacMillan）指女兒要前往多倫多，與她在澳洲留學期間結識的朋友們相聚，並且會在當地逗留數晚，於是仔細瀏覽Airbnb網站房間資料，協助女兒尋找合適住宿。保羅發現1個「不錯」的房型，「看了照片，感覺棒極了」，於是便在網上預訂。

該房間位於市中心斯帕迪納大道（Spadina Avenue）和登打士西街（Dundas Street West）附近，照片可見室內有足夠燈光，且擺放了植物，雙人床鋪上嶄新的床單，擺放着各種裝飾枕頭，床下鋪有灰色地氈，四周可見深色木地板，連同浴室，全屋風格溫馨。保羅的妻子克里斯汀（Christine MacMillan）形容「看起來像是剛裝修過，有人花了不少錢」，卻沒料到原來一切都是「照騙」。

房東沒有使用真名

雖然房東沒有使用真名，顯示名稱是「溫馨市中心套房」（Warm Downtown Suite），但保羅夫婦不以為意，照樣預訂了單位，由今年6月15日起住3晚，總共花費616加元（約新台幣14,050元），遠低於世界盃期間多倫多的平均訂房價。女兒抵達後，發現房間真實情況和照片大相徑庭，立即拍照傳送給父母。

房間變得陰暗

保羅慨嘆「我們當時以為她在開玩笑」，圖中可見，房間變得陰暗，地毯和所有植物被移走；浴室同樣有異，原本金色水龍頭變成可旋轉的半透明把手，而且沒有植物。夫婦質疑「女兒拍攝的照片和我們在Airbnb上看到的完全不一樣，極有可能是人工智慧生成的」。

鎖匙卡在鎖內 房間無法上鎖

除了房間裝潢「降級」之外，保全成為另一問題，同幢大樓其他房間都是出租，有一晚房間鎖匙卡在鎖內，女兒無法拔走，變成無法上鎖，她只能任由鎖匙留在鎖內，慶幸無人闖入。

Airbnb一度拒絕退錢

女兒回家後，保羅夫婦即向Airbnb作出投訴，包括懷疑有人用AI圖片欺騙顧客，但網站方面態度冷淡，一度拒絕退錢。保羅一家只好向媒體求助，Airbnb才願意向保羅一家全額退還預訂費用，同時暫停該房間出租，但Airbnb沒有明確說明涉事房東是否使用AI技術來美化。

Airbnb強調，事件屬罕見個案，注意到相關照片和實際情況不符，房東必須提供能準確反映房源實際狀況的照片，如果利用AI或其他技術掩蓋瑕疵、隱藏損壞，或加入實際不存在的設施，平台將要求房東移除相關內容。

學者：照片疑經大幅修飾 不排除使用AI

多倫多大學資訊學院助理教授、數據科學實驗室主任古哈（Shion Guha）接受當地媒體訪問時表示，看過Airbnb廣告中發布的圖片後，確實存在修圖痕迹，不排除是人工智慧造成。古哈指出，愈來愈多行業將人工智慧應用於工作中，包括房地產，人工智慧的發展已經到了一般人難以辨別的地步，「想在Airbnb上詐騙的人士，即使完全沒有技術，也能獲得極具迷惑性的照片」。古哈表示，毋須徹底禁止人工智慧，但加拿大政府必須制定相關法規，防止虛假宣傳。

6大方法肉眼檢查照片是否AI生成

多倫多大學資訊學院博士候選人馬赫塔吉（Kaushar Mahetaji）表示，想檢查照片是否由人工智慧生成，其實都有方法：

1. 留意物件邊緣是否扭曲 2. 樓梯無法通往任何地方 3. 不協調的燈光或反射 4. 書籍上的拼字錯誤 5. 和當地不符的電源插座 6. 檢查多張照片之間的一致性

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文章授權轉載自《香港01》