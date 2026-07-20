回家就壞了！好市多這款明星商品竟成「退貨王」 會員：再也不敢買

知名美國連鎖超市Costco（好市多）因其寬鬆的退貨政策與高CP值商品而受到廣大消費者的喜愛。然而，近期在乳製品類別上卻屢遭會員投訴，成為退貨櫃檯的常客。

根據美國媒體《The Takeout》報導，許多顧客反映，他們在Costco購買的牛奶和起司等乳製品，經常在購買後短時間內出現變質或發霉情況，且距離標示的保存期限仍有一段時間。一位Reddit用戶表示：「我已經不再在那裡買牛奶和奶油了，因為太多次打開後發現已經凝結了。」

此外，Kirkland Signature品牌的奶油乳酪也遭部分消費者批評，認為其味道苦澀且口感黏膩。其他乳酪產品如切達起司和起司棒，也被指出有過重的酸味，影響食用品質。

除了產品本身，牛奶包裝設計也引發會員不滿。報導指出，Kirkland Signature牛奶瓶向來被認為不易開啟，但部分消費者又反映瓶蓋密封不佳，導致牛奶在運送途中外漏。有人回家後才發現整加侖牛奶已滲漏，車內留下難以去除的酸臭味，也因此選擇退貨。

面對乳製品出現發霉、變質或漏液等情況，《The Takeout》指出，Costco採用100%滿意保證退貨政策，符合條件的商品可申請全額退款，包括易腐食品，以及已開封或已食用部分內容物的商品。

一名自稱Costco員工的Reddit用戶表示，如果會員拿著漏了的牛奶前來退貨，通常會直接協助辦理退款，因為顧客已經必須處理漏液造成的不便。另有網友分享，自己曾退回一塊剩下不到一半、已經發霉的帕瑪森起司，雖然過程中曾遭員工抱怨，但最後仍順利取得退款。