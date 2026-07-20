瑞士朱格市公投購地 擴建湖畔浴場兼顧環境生活品質

瑞士朱格市經全民公投同意，斥資1290萬瑞士法郎購置湖畔土地，擴建免費、全年開放的公共浴場，工程正式完工啟用。當地居民認為，透過公投保留公共空間、維護自然環境，不僅提升生活品質，也展現公民參與地方治理的成果。

瑞士公投分為全國、州及地方三級，地方公投可決定大型公共工程預算。瑞士中部朱格州（KantonZug）首府朱格市2024年以公投表決是否購買湖畔土地擴大全民浴場。投票結果為7504票贊成，2140票反對，壓倒性結果通過議案。今年竣工，免費、全年開放的湖畔浴場暨公共空間落成。

當年公投通過後，即以1290萬瑞郎（約合新台幣5.16億元）完成土地收購，9月展開工程。為因應極端氣候造成的湖浪衝擊，施工內容包括岸線改善及水利工程，完工前並進行植樹、草坪鋪設等綠化作業。

湖畔浴場工程於2026年完工，5月開放使用。今年瑞士歷經兩波熱浪，湖畔浴場成為朱格市民夏季消暑戲水及休閒社交的場所。

中央社記者在熱浪來時實地走訪發現，湖畔除提供游泳、散步及運動空間外，也成為居民聚會交流的公共場域，不少人相約打牌、聊天或小酌，享受夏日時光。

浴場救生員接受中央社訪問表示，10歲以下孩童的安全由家長或同行成人負責，每位下水者也應為自身安全負責。救生員執勤時主要留意體力不支、酒醉、疑似吸毒或行為異常者，以維護戲水安全。

在朱格市居住逾30年的台灣僑民黃女士表示，保護自然環境是多數瑞士人的共識。朱格州除近年通過湖畔浴場用地購置案外，過去也曾透過公投購買湖畔土地劃設自然保護區，保留公共空間，避免土地遭不當運用與開發。

她表示，關心地方政治是公民責任，見證這片湖畔開發，陪伴孩子成長，如今浴場整修並擴建，成為可留給下一代共享的公共空間。湖畔景色是公共財，也不收門票，大幅提升居民生活品質。